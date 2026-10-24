В Омську палає хімзавод і склад 'Озон' після атаки дронів (відео)

Омськ розташований за 2500 кілометрів від кордону з Україною.

Сили оборони вразили хімічний завод "Омський каучук" в Омську. Також уражено місцевий логістичний склад "Озон". Про це повідомляють російські та українські телеграм-пабліки.

"В Омську під атакою ударних БПЛА опинився хімзавод "Омський каучук". Після влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Попередньо, за результатами геолокації, влучання зафіксовано в районі установок Д-3 (виробництво метил-трет-бутилового ефіру) та Д-5. Відстань від українського кордону до підприємства становить понад 2500 км", - пише Exilenova+.

За інформацією каналу, АТ "Омський каучук" спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, фенолу, ацетону та іншої хімічної продукції. Потужність підприємства становить близько 2 000 тонн продукції на добу. Синтетичні полімери застосовуються у виробництві гумотехнічних виробів, а спеціальні полімерні зв’язувальні матеріали – у твердому ракетному паливі, зокрема для ракет комплексів "Іскандер-М", "Тополь-М" та "Ярс".

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Крім того, повідомляється, що прилетіло ще й по омському складу "Озон". Цей складський комплекс має площу близько 107 000 м² та здатний одночасно розміщувати майже 30 млн товарних одиниць.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, українські військові зірвали плани російських окупантів щодо оточення Краматорська та Слов’янська і фактично знищили одну з частин цього задуму під час операції "Вівальді". Сили оборони не лише зупинили наступ противника, а й відкинули його назад. Наразі російські війська в цій зоні змушені зосередитися на обороні й утриманні позицій замість подальшого наступу.

Також ми розповідали про успішні удари ЗСУ по заводу "Протон-Електротекс" в Орлі та комбінату "Тольяттікаучук". За словами військового оглядача Дениса Поповича, ці удари були спрямовані проти підприємств, що виробляють комплектуючі для російських ракет, зокрема балістичних. Він зазначив, що завод в Орлі, ймовірно, уражений ракетами Storm Shadow, зазнав серйозних пошкоджень і може надовго припинити роботу.

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