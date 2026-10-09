Дрони атакували російський НПЗ за понад 1700 кілометрів від України (відео)

Завод є ключовим об’єктом переробки нафти в Північно-Західному регіоні РФ.

Дрони атакували нафтопереробний завод "Лукойл-Ухтанафтопереробка" в російській Ухті, Республіка Комі, який розташований за понад 1700 км від державного кордону України.

На кадрах, опублікованих у мережі, видно, як внаслідок удару над заводом піднімається густий стовп чорного диму.

ТОВ "Лукойл-Ухтанафтопереробка" - це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Завод побудований у 1934 році, наразі є ключовим об’єктом переробки нафти в Північно-Західному регіоні РФ.

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НПЗ спеціалізується на переробці важкої високосірчистої нафти. Встановлена потужність заводу становить близько 4,2 мільйона тонн нафти на рік.

Основна продукція підприємства включає автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, вакуумний газойль, а також дорожні та будівельні бітуми. Значна частина виробленого пального постачається для потреб Північно-Західного та Центрального федеральних округів Росії, а також експортується через балтійські порти.

Українські дрони вже атакували цей нафтопереробний завод у лютому цього року.

Удари по російських НПЗ

Нагадаємо, 8 жовтня Сили оборони України уразили модернізованими БпЛА FP-1 найбільший в Росії нафтопереробний завод - в Омську. Він розташований на відстані понад 2500 км від кордону.

Раніше міністр оборони України Євген Хмара заявив, що Україна уразила вже 51% нафтопереробних потужностей Росії. На його переконання, це є суттєвим ударом по економіці російських окупантів, їхній здатності здійснювати агресію та забезпечувати свої війська.

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