Як вважає Антоніу Гутерріш, рішення про анексію "ще більше підірве перспективи для світу".

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявляє, що будь-яке рішення РФ про анексію окупованих українських територій буде протизаконним.

Про це повідомляє сайт новин ООН.

"Будь-яке рішення про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України не матиме законної сили і заслуговує на осуд", - сказав Гутерріш.

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За його словами, таке рішення Росії несумісне з положеннями міжнародного права і провокує небезпечну ескалацію. "(Такому рішенню) немає місця в сучасному світі, і воно неприйнятне", – додав глава ООН.

За його словами, Кремль сьогодні оголосив про те, що завтра в Москві відбудеться церемонія, яка дасть старт процесу анексії українських областей – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької.

Гутерріш переконаний в тому, що його обов'язок як генерального секретаря захистити в цій ситуації Статут ООН.

"А Статут ООН чітко свідчить, що будь – яка анексія території однієї держави іншою за допомогою загрози сили або її застосування порушує принципи Статуту ООН і міжнародного права", - констатував Гутерріш.

Він зазначив, що позиція Організації Об'єднаних Націй однозначна, відповідає прийнятим в ООН резолюціям і полягає в прихильності суверенітету, єдності, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Я хочу підкреслити, що так звані "референдуми" відбулися в окупованих областях, де триває активний збройний конфлікт, на територіях, які знаходяться під російською окупацією, поза юридичним і конституційним контролем України. Вони не можуть відображати справжнє волевиявлення населення", – зазначив Гутерріш.

Будь-яке рішення Росії про анексію, як вважає глава ООН, "ще більше підірве перспективи для світу", а також посилить негативні наслідки для глобальної економіки, особливо для країн, що розвиваються. Таке рішення, за його словами, завадить ООН доставляти допомогу по Україні та за її межами.

"Зараз саме час для того, щоб відійти від краю прірви", – закликав Гутерріш.

Він підкреслив, що сьогодні більш, ніж будь-коли раніше важливо об'єднати зусилля, щоб припинити "цю безглузду і руйнівну війну", а також захистити Статут ООН і міжнародне право.

"Псевдореферендуми" РФ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський скликає на 30 вересня засідання РНБО. Порядок денний та інші подробиці не оприлюднені.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, 30 вересня на засіданні будуть прийняті фундаментальні рішення для України.

Довідка УНІАН. Російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що введуть санкції проти РФ за організацію цих псевдореферендумів.

27 вересня Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що персональні обмеження і "косметичні" заходи будуть недостатньою відповіддю на проведення незаконних "референдумів" і закликав всі країни-члени Європейського Союзу ввести конкретні заходи, які "б'ють" по економіці РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде миритися з будь-якими спробами Росії захопити наші землі. Він зазначив, що проведені Росією псевдореферендуми є нікчемними і не змінюють реальності того, що територіальна цілісність України буде відновлена. За словами президента, реакція України на визнання Росією результатів цих "референдумів" буде дуже жорсткою.

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