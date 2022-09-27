Президент Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту позбавити Росію постійного членства в Раді безпеки ООН і виключити з усіх міжнародних організацій.
Про це глава держави заявив під час онлайн-звернення до учасників засідання Ради безпеки ООН.
Зеленський спочатку назвав п'ять фактів порушення Росією міжнародного правопорядку і права.
"Перше – Росія проігнорувала заклик МАГАТЕ до негайної деокупації Запорізької атомної станції і припинення будь-яких ворожих дій проти будь-яких атомних обʼєктів України. Цей факт вкотре доводить, що Росія свідомо утримує світ на межі радіаційної катастрофи", - наголосив глава держави.
"Друге – це ядерний шантаж. Погрози застосування ядерної зброї стали постійним наративом російських посадовців і пропагандистів. Це доводить, що Росія не має права володіти ядерною зброєю, оскільки не здатна гарантувати безпеку світу навіть від погроз застосування ядерної зброї", - відзначив президент.
"Третє – минулого тижня я представив на Генасамблеї ООН українську формулу миру. Відповіддю Росії на цей реальний шлях до миру стало оголошення мобілізації. Причому Росія свідомо фокусує мобілізацію на корінних народах тих територій, які вона контролює. А це не тільки території Кавказу чи Сибіру, де робиться все, щоб мобілізувати якнайбільше чоловіків саме корінних народів. Це також і Крим, який Росія захопила в 2014 році", - підкреслив Зеленський.
Як зазначив президент, серед усіх етнічних груп Криму, саме на чоловіків корінного народу кримських татар було розписано найбільше російських мобілізаційних повісток – у пропорції до загальної чисельності.
"Це відверто геноцидна політика!" - наголосив Зеленський.
"Четвертий пункт – на очах у всього світу Росія проводить відвертий фарс під назвою "референдум" на окупованій території України. Під дулами автоматів людей змушують заповнювати якісь папірці – для телекартинки. Цифри нібито результатів псевдореферендуму були намальовані заздалегідь. Як і заздалегідь проведена примусова паспортизація населення окупованих територій. Для чого? Відповідь в наступному пункті", - сказав Зеленський.
"Пʼяте – анексія захоплених територій. Найбільш брутальне порушення Статуту ООН", - наголосив президент.
Він зазначив, що йдеться про намагання Росії вкрасти територію іншої держави і стерти норми міжнародного права. "І це дуже цинічне намагання примусити чоловіків на окупованій території України до мобілізації в російську армію, щоб кинути їх воювати проти своєї ж батьківщини!", - відзначив президент.
Водночас, Зеленський наголосив, що є тільки один шлях, щоб все це зупинити.
"Перше – повна ізоляція Росії у відповідь на все те, що вона робить", - заявив він.
Як наголосив президент, "не може залишатись постійним членом Ради безпеки ООН з правом вето держава, яка прямо зараз реалізує геноцидну політику, утримує світ за крок від радіаційної катастрофи і ще при цьому погрожує ядерними ударами".
"Росія має бути виключена з усіх міжнародних організацій. Якщо таке виключення ускладнено процедурно, її участь має бути призупинена", - додав він.
"Друге – потрібні нові і жорсткі глобальні санкції проти Росії. Будь-які анексії в сучасному світі – це злочин проти усіх держав одночасно, які вважають життєво важливою для себе непорушність кордонів", - додав Зеленський.
"Третє – будь-які російські злочинні дії нічого не змінюють для нас. Ми не піддаємось шантажу терористів. Саме в Україні і саме у цій війні захищається не тільки наша незалежність, не тільки право на життя для нашого народу, але й міжнародне право як таке", - заявив глава держави.
Також він сказав, що Україна повинна отримати всю необхідну оборонну та фінансову допомогу, щоб агресор програв.
"Четверте – Україна має отримати чіткі і юридично обовʼязкові гарантії колективної безпеки. Оскільки незалежність саме нашої держави має таке принципове значення для багатьох елементів глобальної безпеки, світу потрібна й відповідна архітектура безпеки", - наголосив президент.
"І пʼяте – я хочу, щоб всі це розуміли. Визнання Росією цих псевдореферендумів як ніби нормальних, реалізація так званого "кримського сценарію" і чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії – немає про що говорити. Анексія – це такий крок, який ставить його одного проти усього людства. Саме такий чіткий сигнал зараз потрібен від кожної держави світу. Вірю у вашу здатність діяти!" - підсумував глава держави.
Росія в Радбезі ООН
Як відомо, постійні члени ООН (Франція, США, Китай, Великобританія та Росія) мають право вето. Росія неодноразово зловживала ним, зокрема ветувавши резолюцію із закликом вивести свої війська з території України.
На початку квітня Володимир Зеленський закликав ООН виключити Росію зі складу постійних членів Радбезу.
Голова Міністесртва закордониих справ Китаю Ван І тоді сказав, що ніхто не може позбавити Росію права відігравати важливу роль в ООН.
Тим часом Сполучені Штати Америки виступили за реформу Ради Безпеки ООН. Постійна представниця США Лінда Томас-Грінфілд заявила, що РФ завдала удару по самій основі статуту Організації.
Також за скасування права вето в системі Радбезу ООН виступила Туреччина.