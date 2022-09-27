Глава держави закликає запровадити нові і жорсткі глобальні санкції проти Росії, а також надати Україні чіткі і юридично обовʼязкові гарантії колективної безпеки.

Президент Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту позбавити Росію постійного членства в Раді безпеки ООН і виключити з усіх міжнародних організацій.

Про це глава держави заявив під час онлайн-звернення до учасників засідання Ради безпеки ООН.

Зеленський спочатку назвав п'ять фактів порушення Росією міжнародного правопорядку і права.

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"Перше – Росія проігнорувала заклик МАГАТЕ до негайної деокупації Запорізької атомної станції і припинення будь-яких ворожих дій проти будь-яких атомних обʼєктів України. Цей факт вкотре доводить, що Росія свідомо утримує світ на межі радіаційної катастрофи", - наголосив глава держави.

"​Друге – це ядерний шантаж. Погрози застосування ядерної зброї стали постійним наративом російських посадовців і пропагандистів. Це доводить, що Росія не має права володіти ядерною зброєю, оскільки не здатна гарантувати безпеку світу навіть від погроз застосування ядерної зброї", - відзначив президент.

"​Третє – минулого тижня я представив на Генасамблеї ООН українську формулу миру. Відповіддю Росії на цей реальний шлях до миру стало оголошення мобілізації. ​Причому Росія свідомо фокусує мобілізацію на корінних народах тих територій, які вона контролює. А це не тільки території Кавказу чи Сибіру, де робиться все, щоб мобілізувати якнайбільше чоловіків саме корінних народів. Це також і Крим, який Росія захопила в 2014 році", - підкреслив Зеленський.

​Як зазначив президент, серед усіх етнічних груп Криму, саме на чоловіків корінного народу кримських татар було розписано найбільше російських мобілізаційних повісток – у пропорції до загальної чисельності.

​"Це відверто геноцидна політика!" - наголосив Зеленський.

"​Четвертий пункт – на очах у всього світу Росія проводить відвертий фарс під назвою "референдум" на окупованій території України. Під дулами автоматів людей змушують заповнювати якісь папірці – для телекартинки. Цифри нібито результатів псевдореферендуму були намальовані заздалегідь. Як і заздалегідь проведена примусова паспортизація населення окупованих територій. Для чого? Відповідь в наступному пункті", - сказав Зеленський.

​"Пʼяте – анексія захоплених територій. Найбільш брутальне порушення Статуту ООН", - наголосив президент.

​Він зазначив, що йдеться про намагання Росії вкрасти територію іншої держави і стерти норми міжнародного права. "І це дуже цинічне намагання примусити чоловіків на окупованій території України до мобілізації в російську армію, щоб кинути їх воювати проти своєї ж батьківщини!", - відзначив президент.

Водночас, Зеленський наголосив, що ​є тільки один шлях, щоб все це зупинити.

​"Перше – повна ізоляція Росії у відповідь на все те, що вона робить", - заявив він.

​Як наголосив президент, "не може залишатись постійним членом Ради безпеки ООН з правом вето держава, яка прямо зараз реалізує геноцидну політику, утримує світ за крок від радіаційної катастрофи і ще при цьому погрожує ядерними ударами".

"​Росія має бути виключена з усіх міжнародних організацій. Якщо таке виключення ускладнено процедурно, її участь має бути призупинена", - додав він.

"​Друге – потрібні нові і жорсткі глобальні санкції проти Росії. Будь-які анексії в сучасному світі – це злочин проти усіх держав одночасно, які вважають життєво важливою для себе непорушність кордонів", - додав Зеленський.

​"Третє – будь-які російські злочинні дії нічого не змінюють для нас. Ми не піддаємось шантажу терористів. Саме в Україні і саме у цій війні захищається не тільки наша незалежність, не тільки право на життя для нашого народу, але й міжнародне право як таке", - заявив глава держави.

Також він сказав, що ​Україна повинна отримати всю необхідну оборонну та фінансову допомогу, щоб агресор програв.

​"Четверте – Україна має отримати чіткі і юридично обовʼязкові гарантії колективної безпеки. Оскільки незалежність саме нашої держави має таке принципове значення для багатьох елементів глобальної безпеки, світу потрібна й відповідна архітектура безпеки", - наголосив президент.

"​І пʼяте – я хочу, щоб всі це розуміли. Визнання Росією цих псевдореферендумів як ніби нормальних, реалізація так званого "кримського сценарію" і чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії – немає про що говорити. ​Анексія – це такий крок, який ставить його одного проти усього людства. ​Саме такий чіткий сигнал зараз потрібен від кожної держави світу. ​Вірю у вашу здатність діяти!" - підсумував глава держави.

Росія в Радбезі ООН

Як відомо, постійні члени ООН (Франція, США, Китай, Великобританія та Росія) мають право вето. Росія неодноразово зловживала ним, зокрема ветувавши резолюцію із закликом вивести свої війська з території України.

На початку квітня Володимир Зеленський закликав ООН виключити Росію зі складу постійних членів Радбезу.

Голова Міністесртва закордониих справ Китаю Ван І тоді сказав, що ніхто не може позбавити Росію права відігравати важливу роль в ООН.

Тим часом Сполучені Штати Америки виступили за реформу Ради Безпеки ООН. Постійна представниця США Лінда Томас-Грінфілд заявила, що РФ завдала удару по самій основі статуту Організації.

Також за скасування права вето в системі Радбезу ООН виступила Туреччина.

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