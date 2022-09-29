Зеленський зазначив, що російські окупанти знищує скрізь на захопленій території будь-які основи для життя.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Росія не отримає нову територію України, а приєднає себе до катастрофи.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українського народу.

"Сьогодні я пояснив це народам Кавказу, Сибіру, іншим корінним народам Росії. А тепер повторю для всіх в цій країні: Росія не отримає нову територію України. Росія приєднає себе до тієї катастрофи, яку вона принесла на окуповану територію нашої країни. Росія прирівняє себе до так званих "ДНР" і "ЛНР", остаточно доб'є ті інституції нормальної державності, які в Росії ще залишалися", - заявив Зеленський.

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"Окупант заповнює могилами захоплену територію України, і дедалі більше могил – на території самої Росії. Окупант влаштовує на захопленій території катівні - і заповнить катівнями всю територію Росії. Тільки так тепер працюватиме російська поліція, російські спецслужби. Закон в Росії знищений. І ті, хто приніс з Росії - всі ці смерті, знущання, згвалтування - віднесуть їх до себе додому", - упевнений президент.

Зеленський зазначив, що російський окупант знищує скрізь на захопленій території будь – які основи для життя-економіку, соціальну сферу, культуру.

"Ціною того, що одна людина в Росії хоче продовжувати цю війну, буде те, що все російське суспільство залишиться без нормальної економіки, без гідного життя і без поваги до будь-яких людських цінностей", - підкреслив Зеленський.

"Це ще можна зупинити. Але щоб це зупинити, доведеться зупинити того одного в Росії, хто хоче війни більше, ніж життя. Вашого життя, громадяни Росії", - додав президент України.

Російські псевдореферндуми в Україні: реакція влади

Зеленський закликав народи Кавказу, Сибіру та інші корінні народи в Російській Федерації боротися за свободу, оскільки президент РФ Володимир Путін не зупиниться на першій хвилі мобілізації.

Також Зеленський заявляє, що війна президента РФ проти України закінчиться великою ганьбою для Росії.

Російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що введуть санкції проти РФ за організацію цих псевдореферендумів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде миритися з будь-якими спробами Росії захопити наші землі.

Стало відомо, що Кремль має намір привласнити тимчасово окуповані території України вже 30 вересня.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що завтра, 30 вересня, РНБО ухвалить фундаментальні рішення для України. Засідання заплановане у тому числі через намір Росії оголосити про анексію окупованих українських територій.