Керівник Офісу президента наголосив, що "російська нація ганебна", бо саме вона відповідальна за тих, хто здійснює такі "боягузливі злочини".

В Офісі президента після смерті 11-річної дівчинки внаслідок ракетного удару Росією по Чугуєву назвали окупантів "слабкими невдахами, які воюють з дітьми".

Про це у своєму Telegram-каналі написав керівник ОП Андрій Єрмак.

"У Чугуєві росіяни вбили 11-річну дівчинку. Слабкі невдахи, які воюють з дітьми", - наголосив він. Відео дня

На думку Єрмака, "російська нація ганебна", бо саме вона відповідальна за тих, хто здійснює такі "боягузливі злочини".

"За тих, хто перекреслив майбутнє цілих поколінь росіян, які будуть розплачуватися за все це, через власні комплекси і неадекватність", - додав голова ОП.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 вересня, окупанти завдали ракетних ударів по Чугуєву, що на Харківщині. Внаслідок чого постраждали жінка та 11-річна дівчинка. Згодом дівчинка померла у лікарні.

За попередніми даними, від влучань є пошкодження критичної інфраструктури, приватного сектору, підприємства, автозаправної станції.

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