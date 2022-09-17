За попередніми даними, також пошкоджено обєкт критичної інфраструктури, приватний сектор, підприємства, автозаправної станції.

Внаслідок ракетного удару по Чугуєву постраждала 11-річна дівчинка.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали ракетних ударів по Чугуєву. На жаль, постраждала дівчинка 11 років, її госпіталізували до медичної установи", - зазначив він.

Відео дня

За словами голови ОВА, за попередніми даними, від влучань є пошкодження критичної інфраструктури, приватного сектору, підприємства, автозаправної станції.

Синєгубов наголосив, що на місцях працюють всі профільні служби.

Нагадаємо, сьогодні ночі російські загарбники випустили по Харкову дві ракети. Внаслідок ударів виникла пожежа на одному з підприємств, рятувальники ліквідували пожежу. Під час огляду місць вибухів було встановлено тип ракети 5В55 ЗРК "С-300".

Також сьогодні зранку окупанти обстріляли Слов'янську ТЕС - пошкоджено обладнання на території станції. Через обстріл у місті Миколаївка почалися перебої з водопостачанням.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу ворог здійснив обстріли із танків, мінометів та артилерії: на Харківському напрямку, зокрема і з території Росії, на Слов'янському, Краматорському, Бахмутському напрямках.

Вас також можуть зацікавити новини: