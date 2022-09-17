Ще одна жінка після ударів по Чугуєву отримала поранення, її стан - середньої тяжкості.

У лікарні померла поранена внаслідок удару по Чугуєву 11-річна дівчинка.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Від російського терору загинула безневинна дитина. На жаль, 11-річна дівчинка, яку госпіталізували в Чугуєві, від отриманих травм померла", - зазначив він.

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Голова ОВА уточнив, що ще одна жінка після ударів по Чугуєву отримала поранення, її стан - середньої тяжкості.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 вересня, окупанти завдали ракетних ударів по Чугуєву, внаслідок яких постраждала дівчинка 11 років, її госпіталізували.

За попередніми даними, від влучань є пошкодження критичної інфраструктури, приватного сектору, підприємства, автозаправної станції.

Також сьогодні ночі російські загарбники випустили по Харкову дві ракети. Внаслідок ударів виникла пожежа на одному з підприємств, рятувальники ліквідували пожежу. Під час огляду місць вибухів було встановлено тип ракети 5В55 ЗРК "С-300".

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