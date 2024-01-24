Розвідувальна група потрапила у засідку, коли поверталася на підконтрольну Україні територію.

У серпні 2023 року українська розвідувальна група проникла на територію Російської Федерації. Вони знищили російський бомбардувальник ТУ-22М3 і вивели з ладу ще два.

Про це повідомляється в "Галереї Героїв" на сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України, де розміщено інформацію про Героя України Олега Бабія, який загинув під час повернення з цього завдання.

Так, Бабій разом з товаришами подолав пішки понад 600 кілометрів по території російських загарбників. В глибокому тилу розвідники знищили російський бомбардувальник ТУ-22М3 та ще два вивели з ладу.

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30 серпня, повертаючись на підконтрольну Україні територію, розвідувальна група потрапила у засідку та вступила в нерівний бій з російськими окупантами. Підполковник Бабій зазнав смертельного поранення, прикриваючи відхід своїх побратимів.

Що відомо про Олега Бабія:

Розвідник з перших днів повномасштабної війни організовував і здійснював спецоперації на тимчасово окупованих територіях України й на території РФ. На його рахунку - дев'ять успішних розвідувальних виходів у тил противника, дванадцять спецзаходів з організації та забезпечення руху опору на ТОТ та в тилу, а також виявлення до 70 важливих стратегічних об'єктів окупантів.

Завдяки успішному виконанню завдань групою полковника Бабія, вдалося дезорганізувати логістику окупантів, знищити важливі об’єкти та елементи критичної інфраструктури.

За свій героїчний подвиг його посмертно нагородили званням Героя України з присвоєнням ордену "Золота зірка". У чоловіка залишилася дружина та двоє маленьких дітей - молодшій донечці на час смерті батька виповнилося лише рік.

Атака на авіабазу "Сольці": що відомо

Нагадаємо, 19 серпня окупанти заявили про атаку БПЛА на військовий аеродром Сольці у Новгородській області. Російське Міноборони звітувало про пожежу, внаслідок якої було пошкоджено один літак.

Експерти ж вважали, що кількість пошкоджених літаків може бути більшою. Повідомлялося, що внаслідок цієї операції окупантам довелося перемістити свої літаки на аеродром Оленья в Мурманській області.

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