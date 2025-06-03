Москва може відновити удари безпілотників по цивільних об'єктах або завдати удару по енергосистемі.

Росія готує серйозний удар у відповідь по Україні після масштабної атаки дронів по російських авіабазах. Про це пише The New York Times із посиланням на чиновників США.

"Американська розвідка поки що не визначила, які саме удари Росія завдасть, але офіційні особи вважають, що Москва може відновити удари дронів по цивільних об'єктах, завдати удару по енергосистемі або запустити нові хвилі балістичних ракет середньої дальності", - зазначає видання.

За попередніми підрахунками представників американських і європейських служб безпеки, близько 20 російських стратегічних літаків могло бути знищено або серйозно пошкоджено, що завдало серйозного удару по можливостях Росії з нанесення дальніх ударів.

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Зокрема, наголошується, що втрати Росії включають шість стратегічних бомбардувальників Ту-95 і чотири Ту-22М, а також бойові літаки А-50, які використовуються для виявлення засобів ППО і керованих ракет.

Атака завдала шкоди цінним стратегічним можливостям Москви. Але не менш важливим є те, що вона продемонструвала здатність України наносити удари практично по будь-якій точці Росії та знищувати бойові літаки вартістю 100 мільйонів доларів і більше за допомогою безпілотників із цінниками всього в 600 доларів, зазначають у Міноборони США.

Водночас один з американських чиновників зазначив, що ще рано оцінювати повний ефект української операції на стратегічні бомбардувальники Росії, почасти тому, що росіяни, можливо, зможуть відремонтувати деякі з цільових літаків.

"Чиновник сказав, що безпілотники завдали "значної" шкоди, але що сама по собі атака не змусить Росію скоротити свої наступальні операції на території України", - пише NYT.

Операція Павутина

Спецоперація Служби безпеки України (СБУ) і Головного управління розвідки (ГУР), була реалізована 1 червня 2025 року. Під час операції було завдано ударів дронами по щонайменше п'яти російських аеродромах у глибокому тилу РФ. Унаслідок ударів було знищено 12 літаків, включно з Ту-95, Ту-160 і А-50.

У Повітряних силах зазначили, що після операції Служби безпеки України "Павутина" зі знищення російських бомбардувальників на авіабазах у глибокому тилу окупанти не зможуть тривалий час здійснювати терористичні атаки на Україну.

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