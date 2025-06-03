Також минулої доби знищено 1100 загарбників на фронті.

Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні повідомив про знищення 12 російських літаків. Ймовірно, йдеться про наслідки операції "Павутина" 1 червня.

"Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1100 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, вісім бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, 12 літаків, 126 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 145 одиниць автомобільної техніки окупантів", - наголошується у зведенні.

Окремо сказано, що загалом протягом минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнення на фронті.

Відео дня

Операція Павутина

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України 1 червня провела безпрецедентну та унікальну спецоперацію "Павутина" з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу РФ, де дислокується ворожа авіація. Унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що завдання втрат російським загарбникам та зниження їхнього збройного потенціалу має примусити Росію погодитися на справжню дипломатію.

Вас також можуть зацікавити новини: