Операція "Павутина" стала справжнім ударом по здатності РФ атакувати Україну великими залпами крилатих ракет.

1 червня Служба безпеки України провела операцію "Павутина". Атаки дронів по одразу кількох російських аеродромах стали стратегічним і символічним ударом. Військові аналітики вважають, що метою цього удару було уповільнення обстрілів з боку Москви та демонстрація того, що Київ все ще може зробити цю війну дорожчою для Росії.

Про це пише The New York Times. Навіть попри те, що інформації про цю атаку небагато, аналітики вже називають її знаковою подією на рівні з потопленням російського крейсера "Москва" у квітні 2022 року та атаками морських дронів у Чорному морі, які змусили російські кораблі покинути місце базування в окупованому Севастополі.

Старший науковий співробітник з питань військово-повітряних сил і технологій Королівського інституту об'єднаних служб у Лондоні Джастін Бронк каже, що ця операція є "приголомшливим успіхом українських спецслужб".

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"Якщо підтвердиться хоча б половина від загальної кількості пошкоджених/знищених літаків (41), це матиме значний вплив на здатність російської дальньої авіації продовжувати свої регулярні великомасштабні залпи крилатих ракет по українських містах та інфраструктурі, а також підтримувати ядерне стримування і сигнальні патрулі проти НАТО і Японії", – акцентував він.

Водночас австралійський генерал у відставці Мік Райан, який є науковим співробітником Інституту Лоуі, каже, що нанесення ударів дронами на великі відстані тепер доступне майже будь-якому субʼєкту – державному і недержавному – який має кілька мільйонів доларів і бажання завдати удару по противнику. Про це свідчить "поширення безпілотників, датчиків з відкритим вихідним кодом і цифрових систем командування і управління".

Колишній командувач сухопутних військ США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що українська операція "Павутина" стала справжнім ударом по здатності РФ атакувати Україну великими залпами крилатих ракет:

"Несподіванка, якої вони досягли, шокує систему, оскільки росіяни намагатимуться з'ясувати, як ці вантажівки, завантажені вибухівкою, потрапили так глибоко вглиб Росії".

Австралієць Мік Райан також додав, що такі удари демонструють, що Україна розвивається, щоб менше залежати від американських розвідданих на випадок "відключень", що мало місце на початку року. За його словами, операція "Павутина" також є прикладом того, "як успіх у війні схиляється на користь тих, хто вчиться і адаптується найшвидше".

Водночас як сам Райан, так і інші аналітики попереджають, що такі атаки навряд чи вплинуть на політичні розрахунки російського диктатора Володимира Путіна. Правитель Кремля, як і раніше, прагне досягти своїх цілей у цій війні.

Операція "Павутина"

Служба безпеки України 1 червня атакувала одразу кілька аеродромів в різних областях РФ. За даними глави СБУ Василя Малюка, було уражено 41 літак противника – у тому числі бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, які Росія використовує під час масованих ударів по Україні.

До списку потрапив і літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Це не перший такий борт, знищений Україною за час повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський розповідав, що саму операцію планували понад півтора року. Водночас людей, які займалися її підготовкою, завчасно вивезли з російської території.

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