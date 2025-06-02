В СБУ зазначають, що спецоперація відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору.

Служба безпеки України провела безпрецедентну та унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу РФ, де дислокується ворожа авіація. Як повідомляє пресслужба СБУ, про це розповів голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

При цьому зазначив, що унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

В повідомленні зазначається, що голова СБУ очолював робочу команду, яка готувала спецоперацію "Павутина" понад півтора року.

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За словами Малюка, спецоперація "Павутина" відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору.

"Так, спочатку СБУ переправила до Росії FPV-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки. Вже на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі - російські бомбардувальники", - розповів голова СБУ.

Він наголосив, що Україна відпрацювала абсолютно законні цілі - військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста.

"Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація РФ, адже ми знищуємо саме військові цілі. І наші удари триватимуть рівно стільки, скільки РФ тероризуватиме українців ракетами і шахедами", - додав голова СБУ.

Він зазначив, що дрони відпрацювали цілі відразу на 4-х військових аеродромах рф - "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново". І завдяки задуму одномоментно вдалося уразити найбільшу кількість ворожої авіації. Малюк наголосив:

"Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності й терористичній сутності РФ".

За його словами, орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 млрд доларів США.

Він подякував усім співробітникам Служби, які були задіяні в цій історичній спецоперації, підкресливши, що всі її учасники вже давно перебувають в Україні.

"Ворог думав, що може безкарно і безкінечно бомбити Україну та вбивати українцівле це не так. Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди - на морі, в повітрі й на землі. А як треба - дістанемо і з-під землі", - сказав голова СБУ.

Малюк зазначив, що президент України Володимир Зеленський поставив завдання знищити ворожі бомбардувальники і особисто контролював хід спецоперації. За його словами, це відлата ворогу за те, що він майже щоночі бомбив нашу державу із цих літаків.

Операція "Павутина" - деталі

Як повідомляв УНІАН, українська спецслужба провела масштабну спецоперацію зі знищення бомбардувальної авіації в тилу РФ.

Оглядач видання The Washington Post Макс Бут наголосив, що атака України на російські аеродроми зіграла таку саму роль у військовій історії, як і атака Японії на Перл-Гарбор 1941 року, повністю переписавши правила ведення війни.

Атака на Перл-Гарбор ознаменувала сходження авіаносців як домінуючої сили в морській війні. Зі свого боку атака українських безпілотників по російських винищувачах виявила вразливість авіабаз у всьому світі.

Бут зазначає, що цією атакою українці показали критичну вразливість, "яка має позбавити сну кожного генерала у світі", бо якщо безпілотники змогли привезти так близько до великих авіабаз у такій воєнізованій державі, як Росія, то що завадить китайцям зробити те ж саме з авіабазами США, або пакистанцям з індійськими авіабазами, або північнокорейцям з південнокорейськими авіабазами.

Бут вважає. Що ця операція не стане вирішальним ударом по російських військових, але показує, що українці виявляються набагато стійкішими й адаптивнішими бійцями, ніж будь-хто очікував до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Він наголосив, що недільна атака України також може підірвати ядерну стабільність, оскільки ті ж бомбардувальники, які запускають звичайні крилаті ракети проти України, також призначені для запуску ядерної зброї.

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