Федеральний уряд перебуває у тісному контакті з усіма партнерами, включаючи уряд у Києві.

Федеральний уряд Німеччини стримано оцінює просування України на російську територію. Про це заявив речник уряду ФРН Вольфганг Бюхнер, повідомляє n-tv.

За його словами, операція "мабуть, дуже секретна і не має зворотного зв'язку".

"Поки що все виглядає як просторово обмежена операція, тому публічно коментувати з цього приводу було б нерозумно", - зазначив спікер. Відео дня

При цьому він додав, що федеральний уряд перебуває у тісному контакті з усіма партнерами, включаючи уряд у Києві.

"На питання, чи використовувала Україна в операції зброю, поставлену Німеччиною, представник Міноборони відповів, що Україна обіцяла використати цю зброю в рамках міжнародного права", - пише видання.

Операція у Курській області РФ - останні новини

ЗСУ зірвали російський прапор-ганчірку з адмінбудівлі в Дарʼїному на Курщині. Українські військові продовжують операцію в Курській області РФ. Сили оборони зачистили Дарʼїно. Це випливає з відео, опублікованого 225-м окремим штурмовим батальйоном ЗСУ.

На ньому українські бійці зривають російський триколор з адміністративної будівлі після зачистки.

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