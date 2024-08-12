Йдеться про село в Суджанському районі Курської області.

Українські військові продовжують операцію в Курській області РФ. Сили оборони зачистили Дарʼїно.

Це випливає з відео, опублікованого 225-м окремим штурмовим батальйоном ЗСУ. На ньому українські бійці зривають російський триколор з адміністративної будівлі після зачистки.

"Дар’їно. Бійці 225 ОШБ після зачистки знімають ганчірку з адміністративної будівлі", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Дарʼїно – це село в Суджанському районі Курської області. За даними з відкритих джерел, його населення становить біля 150 осіб.

Курська область – останні новини

Російська влада визнала перехід 28 населених пунктів Курщини під контроль ЗСУ. Проте насправді таких населених пунктів значно більше, кажуть аналітики моніторингово проєкту DeepState.

За їхніми даними, українські військові контролюють орієнтовно 44 населених пункти Курської області. Статус ще 10 населених пунктів залишається під питанням. При чому експерти наголошують, що це – консервативні оцінки.

Варто зазначити, що на тлі подій в Курській області РФ різко обвалився російський рубль. Валюта торгується на найнижчому рівні з кінця травня – по 90,30 за долар США.

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