У МЗС Німеччини зробили важливу заяву про бої в Курській області

Україна має право на самооборону, закріплене в міжнародному праві і це право не обмежується власною територією. Таку заяву зробило МЗС Німеччини, пише POLITICO.
Багато політиків із консервативної опозиції Німеччини ще більш наполегливо підтримують український наступ - і використання німецької зброї на російській території.
Родеріх Кізеветтер, старший законодавець від Християнських демократів (Християнсько-демократичний союз Німеччини - ред.), заявив, що нанесення ударів по "перевалочних пунктах" на території Росії за допомогою зброї, подарованої Німеччиною, абсолютно законне.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц поки що утримується від того, щоб відірватися від своєї літньої відпустки і висловитися з приводу операції ЗСУ.
Шольц уже давно намагається йти тонкою межею, розповідаючи про потужну військову підтримку України з боку Німеччини та водночас зображуючи себе в очах своєї Соціал-демократичної партії (СДПН) як "канцлера миру" - лідера, який знає, як не дати військовому конфлікту вийти з-під контролю.
Бої в Курській області - використання німецької зброї
Доказів того, що Україна використовує у своєму наступі донорську зброю, стає дедалі більше.
Напередодні німецький таблоїд Bild, посилаючись на знімки з камер спостереження, повідомив, що поставлені Німеччиною бойові машини піхоти Marder перебувають у Росії. Берлін стверджує, що відправив 120 таких машин.
Але представник уряду Німеччини заявив у п'ятницю, що в уряду немає власної інформації про використання німецької зброї в нинішніх бойових діях.
Але раніше голова впливового оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер заявив німецьким ЗМІ, що Україна вільна використовувати в атаці "всі передані ресурси", включно з бойовими танками німецького виробництва Leopard-2 - яких до кінця липня було передано 58 штук.