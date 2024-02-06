Унікальні деталі спецоперації розповів оператор дрона, який стояв за атакою на катер РФ.

Оператор дрона MAGURA, учасник удару по російському катерові "Івановець", який розтрощило ГУР України минулого тижня, розкрив унікальні подробиці спецоперації CNN.

Раніше очільник ГУР Кирило Буданов казав, що по корпусу катера завдали шість ударів. Військовий у коментарі телеканалу уточнив: всього для удару використали десять безпілотників.

"В атаці було використано десять безпілотників "MAGURA", шість з яких влучили в російський військовий корабель і, зрештою, потопили його", - стверджує він.

За його словами, за відповідною місією стояли оператори спецпідрозділу безпілотників військової розвідки України "Група 13".

Військовий назвав удар по катеру черговою "ганебною втратою" російського Чорноморського флоту та уточнив, на що здатні дрони "MAGURA" в руках українців.

Це відносно компактні безпілотники, які мають лише кілька метрів у довжину. "Зазвичай працюють на водних мотоциклах, але вони мають великий радіус дії - близько 800 кілометрів (майже 500 миль), що дає підрозділу можливість запускати безпілотники в рамках "кримських" місій з великих ділянок узбережжя України", - вказав він.

CNN згадує, що таємничий член "Групи 13" пов'язаний з низкою атак на Крим і саму Росію. Його підрозділ бере на себе місії, які перебувають за межами досяжності звичайних озброєнь з українського арсеналу, зазначається у матеріалі.

Оператор дрона каже, що головне у його справі "відчувати" зброю. Це дуже тонка робота, на рівні ювеліра: якщо більше стиснути - втратиш контроль, уточнив він.

Як вже згадувалося, дрони MAGURA маленькі, тож їх досить складно побачити у морі, але це й ускладнює управління. "Такий розмір ускладнює управління, тому що море неспокійне, але це також значно ускладнює ворогу завдання по нас", - сказав він.

Військовий каже, що наразі флот РФ на кораблях немає зброї, яка б могла знищувати подібні цілі у морі. Тому в кейсі з катером "Івановець", росіяни використали гармати, які проти них виявилися не ефективними.

Це видно на відео атаки по катеру "Івановець", який публікував ГУР.

"Снаряди влучають у воду, коли дрони націлюються на "Івановець". Боєприпаси не в змозі зупинити ці летючі бомби", - аналізує CNN.

Після окупації Криму Росією та втрати низки територій під час війни, Україна не має можливості застосовувати свій військовий флот у чорноморській акваторії. Українцям доводиться здобувати перемоги на морі альтернативними методами й вони мають свої перемоги - затоплення катера "Івановець" - одна із таких, вказує CNN.

Ліквідація катера "Івановець"

Згадану спецоперацію підрозділ ГУР виконав в ніч на 1 лютого у водах узбережжя тимчасово окупованого Криму: внаслідок дій українців на морське дно пішов російський катер "Івановець", який входив до складу Чорноморського флоту РФ.

Пізніше аналітики показали супутникові знімки удару ЗСУ, констатуючи, що епіцентр удару був розташований на захід від озера Донузлав.

Успіх операції ГУР підтвердив очільник відомства Кирило Буданов. Він уточнив, що по корпусу катера завдали шість прямих ударів. У ВМС України казали, що на борту катера "Івановець" на момент атаки, ймовірно, були 40 моряків РФ.

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