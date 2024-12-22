Знову сталося загоряння на об'єкті паливної інфраструктури в селищі Сталевий Кінь Орловського муніципального округу, повідомляє тамтешня влада.

У Росії в ніч проти 22 грудня було гучно – під атакою опинилася Орловська область РФ. Палає нафтобаза, повідомляють місцеві телеграм-канали.

Атаку підтвердив і губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков. За його словами, "знову сталося загоряння" на об'єкті паливної інфраструктури в селищі Сталевий Кінь Орловського муніципального округу.

"Прошу зберігати спокій, атака все ще продовжується. Наразі інформації про жертв та постраждалих немає, на місці події вже працюють оперативні служби, вживаються заходи щодо ліквідації наслідків займання", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

У мережі вже публікують відео атаки:

Примітно, що усього кілька днів тому – 14 грудня – у Орлі теж лунали вибухи. Тоді місцеві пабліки так само писали про ураження нафтобази.

Успішну атаку тоді підтвердили і в Генштабі ЗСУ:

"У ніч на 14 грудня 2024 року підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали поразки по лінійно-виробничій диспетчерській станції "Сталевий кінь" в Орловській області РФ", - наголошувалося в повідомленні.

Атаки по Росії: інші новини

21 грудня в російській Казані літали невідомі безпілотники, після чого лунали вибухи з території порохового заводу. Керівник ЦПД при РНБО України Андрій Коваленко акцентував, що Казанський пороховий завод є одним із "хребтів" російського ВПК. Без цього підприємства серійне виробництво боєприпасів було б неможливим.

Крім того, днями потужні вибухи пролунали поблизу бази Північного флоту РФ в російському Мурманську. Примітно, що пряма відстань від Мурманська до України становить приблизно 2000 км.

Тоді Коваленко зауважив, що в Мурманську знаходяться склади боєприпасів, командні центри, ремонтні доки та пункти управління флотом. Крім того, там росіяни проводять тестування – зокрема, ракет "Циркон".

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