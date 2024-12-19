Примітно, що пряма відстань від Мурманська до України становить приблизно 2000 км.

У російському Мурманську пролунали вибухи поблизу бази Північного флоту РФ. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Ця база забезпечує РФ можливість контролювати арктичні морські шляхи та доступ до Північного Льодовитого океану. Вона підтримує як надводні кораблі, так і атомні підводні човни", – йдеться у повідомленні.

Коваленко акцентував, що в Мурманську знаходяться склади боєприпасів, командні центри, ремонтні доки та пункти управління флотом. Крім того, там росіяни проводять тестування – зокрема, ракет "Циркон".

Примітно, що пряма відстань від Мурманська до України становить приблизно 2000 км.

"Кораблі Північного флоту є носіями ракет "Калібр", які Росія протягом війни запускає по території України. Північний флот РФ також виконує завдання з розвідки та протидії силам НАТО з прицілом на Арктику", – додав Коваленко.

Водночас видання The Barents Observer пише, що в тому районі, де пролунали вибухи, розташовані десятки військових об'єктів, у тому числі військово-морська авіабаза Сєвєроморськ-1.

"Сєвєроморськ-1 знаходиться за 13 км від місця відеозйомки. Авіабаза є другою за величиною на Кольському півострові і вміщує як винищувачі, так і бомбардувальники та літаки морської розвідки. На аеродромі також базується ескадрилья вертольотів Ка-27", – йдеться у матеріалі.

Крім того, на відстані 11 км від місця відеозйомки знаходиться відкритий склад зброї. А на північний захід від бази Сєвєроморськ-1 розташовано кілька установок з мобільними зенітними ракетами і антенами для радіоелектронної боротьби.

Удари по території РФ

Вночі 19 грудня в Новошахтинську Ростовської області РФ пролунали потужні вибухи. У мережі повідомили про пожежу на Новошахтинському НПЗ.

Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив, що сили і засоби Військово-Морських Сил ЗСУ та Служби безпеки України завдали удару по інфраструктурі та виробничих потужностях АТ "Новошахтинський завод нафтопродуктів".

Керівник ЦПД Андрій Коваленко також повідомляв про те, що в Ростовській області було атаковано ФКП "Комбінат Кам’янський", який спеціалізується, зокрема, на виготовленні ракетного палива.

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