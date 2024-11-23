Російські джерела стверджують, що 23-24 листопада Росія закриє частину свого повітряного простору для проведення ракетних випробувань.

Російське керівництво продовжує звеличувати свою балістичну ракету "Орешник", запущену по Україні 21 листопада, і цілком можливо, повторить її запуск найближчими днями, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Росія виграє від галасу навколо удару 21 листопада і, ймовірно, сподівається, що розпалювання занепокоєння з приводу запуску ракети "Орешник" змусить Захід згорнути свою підтримку України", - йдеться у звіті.

При цьому в ISW прогнозують, що найближчими днями Росія може провести додаткові випробувальні пуски таких самих або аналогічних балістичних ракет, щоб домогтися того самого риторичного ефекту.

Відео дня

Так, російські джерела стверджують, що 23-24 листопада Росія закриє частину свого повітряного простору для проведення ракетних випробувань, але не уточнюють, який тип ракети випробовують російські війська.

Крім того, заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький попередив, що у Росії, імовірно, є до 10 ракет "Орешник" і що Росія, імовірно, проведе випробувальні пуски всіх цих ракет у майбутньому.

Ракета "Орешник"

Нагадаємо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру міжконтитентальною балістичною ракетою. Окупанти заявляють, що задіяли ракету середньої дальності "Орешник".

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, ракету запустили з мобільного ракетного комплексу "Кедр".

Як зазначив науковий співробітник Ядерного проєкту в Осло Фабіан Хоффманн, цю ракету можуть перехопити деякі системи ППО, наприклад, SM-3 від Aegis або Aegis Ashore, а також, найімовірніше, Arrow 3 і THAAD. Однак на озброєнні України їх немає.

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