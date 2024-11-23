Російське керівництво продовжує звеличувати свою балістичну ракету "Орешник", запущену по Україні 21 листопада, і цілком можливо, повторить її запуск найближчими днями, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
"Росія виграє від галасу навколо удару 21 листопада і, ймовірно, сподівається, що розпалювання занепокоєння з приводу запуску ракети "Орешник" змусить Захід згорнути свою підтримку України", - йдеться у звіті.
При цьому в ISW прогнозують, що найближчими днями Росія може провести додаткові випробувальні пуски таких самих або аналогічних балістичних ракет, щоб домогтися того самого риторичного ефекту.
Так, російські джерела стверджують, що 23-24 листопада Росія закриє частину свого повітряного простору для проведення ракетних випробувань, але не уточнюють, який тип ракети випробовують російські війська.
Крім того, заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький попередив, що у Росії, імовірно, є до 10 ракет "Орешник" і що Росія, імовірно, проведе випробувальні пуски всіх цих ракет у майбутньому.
Ракета "Орешник"
Нагадаємо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру міжконтитентальною балістичною ракетою. Окупанти заявляють, що задіяли ракету середньої дальності "Орешник".
За даними Головного управління розвідки Міноборони України, ракету запустили з мобільного ракетного комплексу "Кедр".
Як зазначив науковий співробітник Ядерного проєкту в Осло Фабіан Хоффманн, цю ракету можуть перехопити деякі системи ППО, наприклад, SM-3 від Aegis або Aegis Ashore, а також, найімовірніше, Arrow 3 і THAAD. Однак на озброєнні України їх немає.