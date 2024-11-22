Експерти зазначають, що те, що сталося, - це явний відхід від десятиліть доктрини ядерного стримування.

Застосування Росією ракети "Орєшнік" по Дніпру - це остання ескалація війни в Україні, що знаменує собою вирішальний і потенційно небезпечний момент "у конфлікті Москви із Заходом", пише CNN. У матеріалі повідомляється, що використання балістичної ракети з кількома боєголовками "в наступальному бою" - це явний відхід від десятиліть доктрини стримування часів холодної війни.

Раніше подібні "багатозарядні ракети з незалежним наведенням" (MIRV) ніколи не використовували для нанесення удару по противнику.

"Наскільки мені відомо, так, це перший випадок застосування MIRV у бою", - зазначив директор проєкту "Ядерна інформація" у Федерації американських учених Ганс Крістенсен. Крім того, повідомляється, що якщо внаслідок ядерної атаки на ядерну країну вціліє хоч кілька боєголовок, то цього вистачить для знищення кількох великих міст агресора. Тому балістичні ракети і були створені виключно з "оборонною" метою.

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Однак аналітики, включно з Крістенсеном, стверджують, що ракети з MIRV "можуть спровокувати, а не стримати перший удар". Вважається, що простіше знищити кілька боєголовок до моменту їхнього запуску, ніж намагатися збити їх, коли вони летять до цілі на гіперзвуковій швидкості, бо це є складним завданням навіть для найкращих систем ППО.

Водночас у світі дедалі частіше говорять про випробування подібного типу ракет - зокрема, в Індії, Китаї, Північній Кореї, Пакистані та навіть у Великій Британії. Експерти зазначають, що збільшення кількості боєголовок MIRV в арсеналах низки країн "різко знизить стабільність у кризових ситуаціях".

Інші новини про ракету "Орєшнік"

Раніше УНІАН повідомляв, що Буданов розповів, скільки "Орєшників" ще є у Росії.

Крім того, Шольц прокоментував удар Росії по Дніпру гіперзвуковою ракетою. "Розгортання нової зброї демонструє, наскільки небезпечна ця війна", - сказав він.

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