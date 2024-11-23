На озброєнні України їх немає.

Кремлівський правитель Путін збрехав, що російські балістичні ракети "Орєшнік" не можна перехопити. Існують протиповітряні системи, які здатні на це.

Про це в інтерв'ю CNN розповів науковий співробітник Ядерного проекту в Осло Фабіан Хоффманн. За його словами, деякі протиракетні системи американського та ізраїльського виробництва зможуть збити кілька боєголовок:

"Такі системи, як SM-3 від Aegis або Aegis Ashore, а також, швидше за все, Arrow 3 і THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) можуть абсолютно впоратися з цим типом загрози".

Військовий аналітик зазначив, що економічний чинник є більшою проблемою, ніж саме перехоплення, оскільки для збиття всіх боєголовок знадобиться велика кількість перехоплювачів.

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Ракета "Орєшнік"

Нагадаємо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру міжконтитентальною балістичною ракетою. Окупанти заявляють, що задіяли ракету середньої дальності "Орешник".

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, ракету запустили з мобільного ракетного комплексу "Кєдр".

За даними ЗМІ, Київ вже почав переговори з Вашингтоном щодо можливості отримання системи протиповітряної оборони, яка може відбивати такі атаки.

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