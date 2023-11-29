Окупанти викрадали українських патріотів та піддавали їх численним тортурам.

Російському генерал-лейтенанту - заступнику командувача центрального військового округу Росії Євгену Поплавському оголошено підозру за вчинення воєнних злочинів в Україні. Про це повідомила Служба безпеки України.

Зазначається, що після захоплення Лимана на Донеччині він особисто керував репресіями проти місцевих учасників руху опору. За його наказом окупанти викрадали українських патріотів та піддавали їх численним тортурам.

В СБУ зазначають, що задокументовано факти, коли російський генерал особисто брав участь у каральних акціях та катуванні цивільних громадян.

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В українській спецслужбі повідомили, що 20 квітня 2022 року російський генерал разом з чотирма підлеглими увірвався до помешкання місцевого підприємця. Поплавський вимагав від чоловіка передати складські приміщення для потреб окупантів. Там загарбники планували знімати постановочні відео про фейкову роздачу "гумдопомоги РФ".

В СБУ зазначають, що коли підприємець з дружиною відмовили окупантам, то російський генерал розпорядився зачинити жінку у підвалі власного будинку, а її чоловіка наказав схопити та забрати з собою. Перед від’їздом Поплавський дав вказівку підлеглим кинути бойову гранату у підвал, де була дружин підприємця, якщо її чоловік не повернеться через годину.

Чоловіка окупанти привезли до одного з його складів. В СБУ зазначають, що Поплавський приставив до скроні потерпілого пістолет, змушуючи його на відео "подякувати окупантам за надану допомогу" місцевим жителям. Бізнесмен змушений був погодитися на умови окупантів.

Слідчі Служби безпеки повідомили Поплавському про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (віддання наказу про вчинення дій, спрямованих на порушення законів та звичаїв війни). Оскільки генерал перебуває на непідконтрольній території України,то тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Підозри російським генералам

Вчора СБУ повідомила про підозру російському генерал лейтенанту– командувачу дальньої авіації військово-повітряних сил РФ Сергію Кобилашу.

Він віддав наказ на проведення ракетних ударів по житловому багатоповерховому будинку та автостоянці в Умані на Черкащині 28 квітня цього року. Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 23 місцевих жителя, серед них – 6 дітей. Також травмовано 9 людей, а одна особа і досі вважається зниклою безвісти.

За даними слідства, окупанти здійснили повітряний удар по місту двома ракетами Х-101, які були випущені з російського важкого бомбардувальника ТУ-95МС.

Кобилаш бере безпосередню участь у війні проти України з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. До цього воєнний злочинець "відзначився", коли командував бомбардуванням цивільної інфраструктури в Сирії та Грузії. За це отримав генеральське звання та зірку "героя Росії".

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