Генерал-лейтенант виконував злочинні завдання вищого військово-політичного керівництва РФ щодо захоплення України.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на командувача 11 армійського корпусу Балтійського флоту Західного військового округу збройних сил РФ генерал-лейтенанта Андрія Рузинського і повідомила йому про підозру за ведення агресивних воєнних дій.

Про це повідомляє СБУ у Facebook. "На початку повномасштабного вторгнення він віддав наказ підпорядкованим підрозділам російських військ на "прорив" державного кордону України для захоплення Харківської області. Під його командуванням загарбники тимчасово окупували території Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. Таким чином Рузинський виконував злочинні завдання вищого військово-політичного керівництва РФ щодо захоплення України", - йдеться у повідомленні.

При цьому, для штурму українських населених пунктів на Харківщині він задіяв понад 4 тис. російських військових, які входили до складу окупаційного угруповання "Балаклія".

Відео дня

СБУ встановило, що для ведення бойових дій проти Сил оборони України загарбники використовували танки, ствольну артилерію, зенітно-ракетні комплекси та важкі вогнеметні системи "Буратіно" і "Солнцепьок".

Також, при плануванні та проведенні бойових операцій на території Харківської області, цей російський генерал неодноразово залучав вогневі засоби ураження свого старшого командира – командувача Західним військовим округом збройних сил РФ. Зокрема, залучалася армійська штурмова авіація, ударні гелікоптери Мі-8 та Ка-52, розрахунки 300-мм РСЗВ "Смерч".

"Рузинському підпорядковувалася військова комендатура в м. Балаклія, керівнику якої СБУ нещодавно оголосила підозру у катуванні мирних мешканців", - йдеться у повідомленні.

При цьому, за ведення агресивної війни проти України Кремль нагородив більше 1 тис. рашистів, які перебували у підпорядкуванні Рузинського.

"А сам він отримав підвищення у військовому званні і був переведений для подальшої служби на територію Росії, де наразі переховується від правосуддя", - сказано у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивних воєнних дій, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Цікаві новини Харківської області - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України оголосила підозру російському "коменданту" міста Балаклія Харківської області, який під час окупації населеного пункту катував українських громадян. За його наказом у катівні людей піддавали жорстоким тортурам, а також тривалий час тримали без їжі та води.

Нагадаємо, українська армія 6 вересня минулого року розпочала успішну контрнаступальну кампанію в Харківській області й прогнала загарбників.

Вас також можуть зацікавити новини: