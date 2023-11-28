Генерал Кобилаш командував і бомбардуванням цивільної інфраструктури в Сирії та Грузії.

Російський генерал-лейтенант– командувач дальньої авіації військово-повітряних сил РФ Сергій Кобилаш, який причетний до воєнних злочинів в Україні, отримав підозру. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Він віддав наказ на проведення ракетних ударів по житловому багатоповерховому будинку та автостоянці в Умані на Черкащині 28 квітня цього року.

"Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 23 місцевих жителя, серед них – 6 дітей. Також травмовано 9 людей, а одна особа і досі вважається зниклою безвісти", - зазначають в СБУ.

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Тоді крім зруйнованої багатоповерхівки значних ушкоджень зазнали 7 прилеглих житлових будинків, 6 підприємств та 70 цивільних автомобілів.

За даними слідства, окупанти здійснили повітряний удар по місту двома ракетами Х-101, які були випущені з російського важкого бомбардувальника ТУ-95МС.

За даними СБУ, Кобилаш бере безпосередню участь у війні проти України з перших днів повномасштабного вторгнення РФ.

"До цього воєнний злочинець "відзначився", коли командував бомбардуванням цивільної інфраструктури в Сирії та Грузії. За це отримав генеральське звання та зірку "героя Росії", - сказано в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Кобилашу про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

В СБУ зазначають, що, оскільки він переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Підозри російським високопоставленим військовим

Втравні 2023 року командувачу 11 армійського корпусу Балтійського флоту Західного військового округу збройних сил РФ генерал-лейтенанту Андрію Рузинському повідомлено про підозру за ведення агресивних воєнних дій.

В СБУ зазначали, що на початку повномасштабного вторгнення він віддав наказ підпорядкованим підрозділам російських військ на "прорив" державного кордону України для захоплення Харківської області. Під його командуванням загарбники тимчасово окупували території Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. Таким чином Рузинський виконував злочинні завдання вищого військово-політичного керівництва РФ щодо захоплення України.

Для штурму українських населених пунктів на Харківщині він задіяв понад 4 тис. російських військових, які входили до складу окупаційного угруповання "Балаклія".

Він отримав підвищення у військовому званні і був переведений для подальшої служби на територію Росії, де наразі переховується від правосуддя.

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