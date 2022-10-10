Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус закликав людей не панікувати.

Ділянка державного кордону України на території Чернігівщини контрольована, боїв чи вторгнень немає.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Станом на зараз ділянка державного кордону України на території області контрольована. Безліч дзвінків і повідомлень про "запеклі бої". Не розганяйте паніку", - закликав він.

Відео дня

Чаус наголосив, що якщо хтось піде через кордон, то його зустрінуть гідно.

Масовані ракетні удари Росії по Україні 10 жовтня

Як повідомляв УНІАН, зранку сьогодні, 10 жовтня, вибухи лунають одразу у кількох областях, зокрема у Львівській, Харківській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Київській та інших - ворог здійснив масовану ракетну атаку по території України.

Коментуючи ракетний удар РФ, президент України Володимир Зеленський заявив про загиблих і постраждалих людей. "229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити і стерти з лиця землі", - додав він.

Вас також можуть зацікавити новини: