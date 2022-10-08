31-річний чоловік отримав осколочні поранення в ліву лопатку.

У Чернігівській області внаслідок російського обстрілу у лісі загинув чоловік під час збору грибів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у соціальній мережі Facebook.

"Російська армія вбила жителя Чернігівщини, який збирав в лісі гриби", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, близько 18:20 сьогодні жителі селища Мощенка, що на Чернігівщині, повідомили про виявлення в лісі тіла 31-річного чоловіка.

"На місці події з’ясувалося, що місцевий житель селища отримав осколочні поранення в ліву лопатку. Вочевидь, внаслідок обстрілу російською артилерією, про який ми повідомляли раніше", - сказано у повідомленні.

Тіло загиблого евакуйовано до місця проживання представниками Національної поліції.

"Вкотре звертаємося до всіх жителів регіону, особливо прикордонних районів, які потерпають від систематичних обстрілів з боку РФ, та закликаємо уникати прогулянок в ліс з будь-яких причин!", - наголошується у повідомленні.

Ситуація на Чернігівщині: деталі

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти вкотре обстріляли прикордонні території Чернігівщини з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії. Зафіксовано понад 30 обстрілів поблизу сіл Гасичівка та Мощенка.

Також на Чернігівщині виявили схрон із російською броньованою технікою. У промзоні Прилуцької громади були приховані кілька одиниць броньованої військової техніки.

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