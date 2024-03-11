Поки що інформації про постраждалих не надходило.

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала нічну атаку російських окупантів по Одеській області, зауваживши, що останнім часом ворог "обирає саме таку тактику". Про це вона сказала в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ситуації на Одещині та щодо цієї ночі для півдня України.

"Ворог намагався здійснити максимально потужний удар по конкретному регіону. І це була знову Одещина. Сконцентровано, протягом 1,5 години атакували дрони з акваторії Чорного моря. Намагалися прокладати собі маршрути, знов таки, житловими кварталами, промисловими кварталами", - розповіла Гуменюк.

Так, додала вона, дрони здійснювали дуже багато маневрів серед житлової забудови. Речниця підкреслила, що "останнім часом саме таку тактику ворог обирає, тероризуючи мирне населення".

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"На Одещині є влучання в інфраструктурний об’єкт, постраждали адміністративні будівлі. Але поки що інформації про постраждалих не надходило. За попередніми даними, будемо сподіватися, що так і буде", - сказала Гуменюк.

Вона також зауважила, що пожежа, яка виникла унаслідок атаки, була оперативно ліквідована. "У більшості випадків – це досить локальне ураження, воно не несе потужної загрози для інших людей", - додала речниця.

Росія вдарила по Одещині дронами - що відомо

Як повідомляв УНІАН, уночі сьогодні, 11 березня, російські окупанти завдали масованого удару дронами по Одеській області. Підрозділи протиповітряної оборони відбивали рясні хвилі "Шахедів", що заходили з акваторії Чорного моря та складними маневрами між житлових та промислових кварталів ускладнювали роботу ППО.

Так, у результаті бойової роботи, яка тривала 1,5 години, 10 баражуючих безпілотних апаратів типу "Shahed-131/136" були збиті в небі Одещини.

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