Ударною хвилею вибито скління приватних будинків навколо, уламками завдано руйнувань господарчим спорудам.

Вночі російська армія завдала масованого удару дронами по Одеській області.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, знов сталася нічна масована дронова атака по Одещині. Цього разу ворог відтермінував її на другу половину ночі.

"Бойова робота тривала півтори години. Підрозділи протиповітряної оборони відбивали рясні хвилі "шахедів", що заходили з акваторії Чорного моря та складними маневрами між житлових та промислових кварталів ускладнювали роботу ППО. Десять баражуючих безпілотних апаратів типу "Shahed-131/136" збиті в небі Одещини", - розповіли у ЗСУ.

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На жаль, не вдалось уникнути влучань. Зокрема, в Одеському районі уражено інфраструктурний об'єкт, пошкоджено адміністративні будівлі, почалася пожежа. У Силах оборони запевняють, що полум’я вдалося оперативно приборкати. Ударною хвилею вибито скління приватних будинків навколо, уламками завдано руйнувань господарчим спорудам.

За попередніми даними, люди не постраждали.

Атака на Одеську область

Як повідомляв УНІАН, вночі 10 березня збройні сили РФ здійснили атаку БпЛА по цивільній інфраструктурі Одещини. Ворог поцілив у промисловий об’єкт в Одеському районі. Пошкоджено складські приміщення та спецтехніка.

Також сталося влучання на відкритій території Миколаївщини - дрон-камікадзе пошкодив ЛЕП.

Загалом, російські окупанти в ніч на неділю, 10 березня, запустили по українській території 39 дронів-камікадзе типу Shahed і вдарили по нашій землі чотирма зенітними керованими ракетами С-300.

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