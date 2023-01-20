Кількість поранених та загиблих серед окупантів поки невідома.

Під Мелітополем на тимчасово окупованій частині Запорізької області ввечері в четвер, 19 січня, пролунали потужні вибухи.

Як повідомляє видання "РІА Мелітополь", "приліт", ймовірно, був біля будівлі сауни, якою користувалися офіцери російської армії.

"Вчора ввечері, приблизно, о 21.00 до Михайлівки, розташованої за 50 км від Мелітополя, прилетіла "бавовна". Три потужні вибухи прогриміли, орієнтовно, в будівлі сауни, де любили попаритися офіцери російської армії. Очевидно, що вчорашня парилка була для багатьох останньою. Кількість трьохсот і двохсот уточнюємо. Подробиці повідомимо пізніше", – пише видання.

Відео дня

Ситуація в Запорізькій області

Близько 60% Запорізької області тимчасово окуповані російськими загарбниками. Зокрема, під окупацією найбільші міста області – Бердянськ, Токмак, Мелітополь.

Впродовж останніх тижнів росіяни продовжують стягувати техніку та живу силу на Запорізькому напрямку. В Мелітополь, зокрема, прибули "кадирівці".

За словами військових експертів, наразі ЗСУ готуються до контрнаступу на цьому напрямку. Українські захисники дедалі частіше завдають ударів по скупченнях окупантів, аби паралізувати рух ворога та його оборонний потенціал.

Водночас країна-агресор не полишає намірів захопити область повністю, окупанти анонсують бої в області навесні. Українські розвідка також попереджала про можливу активізацію бойових дій у Запорізькій області навесні та влітку.

Ворог не припиняє терор проти населення підконтрольних Україні населених пункти, нарощуючи кількість обстрілів. За минулу добу за добу ворог 224 рази обстріляв Запорізьку область, за добу перед цим терористи завдали 153 удари по 17 населених пунктах.

Вас також можуть зацікавити новини: