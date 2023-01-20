Зафіксовано 34 руйнувань цивільних об'єктів.

За минулу добу Запорізька область пережила черговий "рекорд" атак російських окупантів. Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, за добу ворог 224 рази обстріляв Запорізьку область.

"Жорстокість загарбника не має меж та не перестає жахати. Прийшовши у цивілізовану країну, варвари нищать інфраструктуру, під постійною загрозою життя мирних українців, що перебувають на лінії вогню. Запорізька земля пережила черговий "рекорд" ворожих атак - лише за останню добу 224 обстріли по 21 населеному пункту. Зафіксовано ще 34 руйнування цивільних об'єктів. Кожен військовий злочинець понесе покарання за заподіяне на нашій землі! Запорізький край бореться! Україна переможе!", - сповістив він.

Ситуація в Запорізькій області

Російські окупанти продовжують стягувати техніку на Запорізькому напрямку та не полишають намірів повністю захопити територію области, 60% якої вже окуповано.

Відео дня

Напередодні загарбники оголосили про наміри розпочати "звільнення" області, українські військові очікують на активізацію бойових дій у Запорізькій області навесні та влітку.

Ворог продовжує цинічно обстрілювати населені пункти, що залишаються під контролем України. За минулу добу терористи завдали 153 удари по 17 наших населених пунктів області. Зокрема, вибухи чули й в обласному центрі.

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