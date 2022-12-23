Кадирівці приїхали, аби взяти під контроль блокпости та контролювати поведінку новомобілізованих.

Кількість російських військових в окупованому Мелітополі збільшується, групи кадирівців приїжджають для контролю новомобілізованих. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"На сьогодні кількість російських військових лише збільшується. На початку цього тижня ми говорили, що заїхали нові угруповання кадирівців на територію тимчасово окупованої Мелітопольщини", - сказав він.

За словами Федорова, вони приїхали, по-перше, щоб взяти під контроль блокпости, а по-друге, контролювати поведінку новомобілізованих.

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"Кадирівці контролюють, щоб вони йшли воювали, а не пиячили цілодобово. Ми бачимо по всіх селах, що кількість російських військових не зменшується, а збільшується", - пояснив Федоров.

Мер Мелітополя зазначив, що в місті велика проблема з медикаментами. "Ті, що можна знайти на окупованій території, вони в 16 разів дорожчі, ніж у Запоріжжі, Дніпрі або Києві", - пояснив він.

Він зазначив, що вже другий тиждень окупанти не дають українцям виїхати з окупованого Мелітополя через Василівку. До 15 січня виїзд повністю перекритий.

Ситуація на півдні України

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ситуація на півдні України залишається складною, але контролюється Силами оборони.

18 грудня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські загарбники розставляють у центрі міста бетонні конуси. Він припустив, що окупанти готуються до вуличних боїв.

У Запорізькій області окупаційна влада готує примусову евакуацію населення Васильківського району.

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