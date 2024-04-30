29 квітня армію Росії вибили з острова.

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук пояснив важливість встановлення контролю над островом Нестрига у дельті Дніпра на території Білозерського району Херсонської області.

Про це Плетенчук сказав в ефірі телемарафону. Зокрема, у нього запитали, що це означає для України з тактичної точки зору. У відповідь він зазначив, що сьогодні зранку російські загарбники вже здійснили два невдалі штурми на цей острів. Окупанти відступили з втратами безуспішно. Плетенчук заявив:

"Це останній острів від Велетенського. Це район населеного пункту Велетенське та Кізомис, недалеко від них. І фактично, це останній острів перед гирлом річки. Тобто, це фактично останній острів на правобережній частині".

Він підкреслив, що для Сил оборони важливо закрити цю територію від можливих диверсантів і ворожих виходів. Саме це і було зроблено - росіян з острова вибито.

"Тому так, це периметр безпеки у першу чергу", - наголосив Плетенчук.

Він пояснив, що російські диверсанти могли припливати на острів з мінометами, аби потім обстрілювати населені пункти. Або ще окупанти могли намагатися заходити в тил ближче до українських позицій, вести розвідку, провозити інші види зброї, у тому числі артилерію.

Контроль над островом Нестрига - Україна реалізувала операцію

29 квітня Плетенчук заявив, що взяття Силами оборони під свій контроль острова Нестрига на Херсонщині суттєво підвищить якість контроверсійних заходів. Контроль острова Нестрига не дозволить окупантам наближатися до позицій Сил оборони.

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