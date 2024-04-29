Контроль острова Нестрига не дозволить окупантам наближатися до позицій Сил оборони.

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук заявив, що взяття Силами оборони під свій контроль острова Нестрига на Херсонщині суттєво підвищить якість контроверсійних заходів.

"Йдеться не про стратегію, а про порційні бої, це більше тактичне значення. Локації, які не дозволяють ворогу наближатися до наших позицій, вони мають значення. Враховуючи, що ворог зазвичай використовує подібні локації (там насправді багато таких островів на річці Дніпро), тому це у першу чергу важливо для якості контрдиверсійних заходів. Цю локацію було звільнено від можливої присутності ворога на ній", - розповів речник в ефірі "Громадського радіо".

Він стверджує, що Нестрига є останнім у групі невеличких островів, за яким далі йде гирло річки.

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"Фактично це наш берег. Насправді такі острови здебільшого болотисті, на мапі його доведеться шукати довго, але він більше, ніж ті населені пукнути, навпроти яких він розташований. Певний час він вважався сірою зоною", - додав Плетенчук.

ЗСУ зайняли острів Нестрига - деталі

28 квітня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони встановити контроль над островом Нестрига, розташованим у дельті Дніпра на території Білозерського району Херсонської області.

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