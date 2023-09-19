За цю зону тепер "відповідає" нещодавно створений 40-ий армійський корпус армії РФ.

Навколо островів по нижній течії Дніпра в Херсонській області розгорнувся новий "театр" бойових дій - за контроль над цими територіями тривають запеклі бої протягом першої половини вересня 2023 року.

Про це повідомляє британська розвідка в новому звіті щодо війни в Україні. Зазначається, що обидві армії намагаються отримати перевагу над островами, здійснюючи рейди.

"Обидві сторони здійснили рейди з групами на невеликих човнах проти островів та протилежних берегів річок", - йдеться у повідомленні.

Міноборони Британії фіксує, що ця зона фронту тепер знаходиться у відповідальності нещодавно створеного 40-го армійського корпусу армії РФ. Це дає підстави вважати, що Росія активізувала операції в цьому районі, йдеться у звіті.

Попри те, що кількість розгорнутих сил порівняно з іншими зонами бойових дій незначна з обох сторін - Україна та РФ вважають цей район стратегічно важливим.

"Це також дає можливість відвести підрозділи противника від напружених боїв у Запорізькій та Донецькій областях", - вважають британські розвідники.

На Херсонщині армія РФ втратила десятки солдатів

Нагадаємо, Сили оборони півдня України регулярно звітують про те, що в окупантів все не так "солодко" в битвах за території Херсонської області. На днях стало відомо, що на цьому напрямку армія України за добу ліквідувала 38 окупантів, а також чимало техніки РФ. Зокрема, знищено п’ять ворожих гармат, човен, пункт управління БПЛА. Поки що окупанти не в змозі сформувати на Херсонському напрямку наступальні угрупування, повідомляли Сили оборони.

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