Шон Піннер також звернувся з коротким повідомленням до Путіна.

Звільнений британський солдат Шон Піннер, який захищав Україну в лавах ЗСУ та потрапив у російський полон, розповів про нелюдське поводження окупантів. Його піддавали жорстоким тортурам, зокрема, з використанням електрики.

Піннер розповів про пережите в розмові зі Sky News. Він описав, як рашисти били струмом військовополонених: "Ти відчуваєш, що твої м'язи вискакують з тебе, з твого тіла. А на наступний день у мене дуже сильно роздуло ноги. Кров ніби витікала з капілярів моїх ніг. Коли я зняв тілогрійку, у мене з ноги текла кров від удару струмом, а ноги роздуло так, що я не міг ходити".

Піннер також повідав, як один з окупантів розрізав його одяг і перевіряв наявність татуювань правого спрямування. Але потім рашист несподівано вдарив британського полоненого ножем у ногу. З рани рясно полилася кров, але росіянин лише сказав: "Ох".

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"Я кричав... а потім через мене на стільці пройшло 200 вольт, контролюючи мою ногу, я буквально встав, і він вдарив мене струмом. Я не задавав жодних питань", — додав Піннер.

Британський військовослужбовець також згадав, як проходили бойові дії: "бомбардування йде по всій лінії фронту до Маріуполя. Я бачив школу, в якій висіли пальто дітей... їх евакуювали і помістили в підвал, а вони просто били по школі, не звертаючи на неї уваги. Вони били по будь-якій урядовій будівлі, в яку могли потрапити".

За словами Піннера, в момент повномасштабного вторгнення було страшно. Адреналін зашкалював, нерви перебували в стані максимальної напруженості. Однак серед бійців були і ті, хто не злякалися.

Путіну Піннер пообіцяв, що одного разу його обов'язково знайдуть. А ще військовослужбовець закликав відправити винищувачі в Україну: "Їм потрібна постійна підтримка. Це не в моїй владі, але я просто хочу винищувачі [для України]".

Піннер також висловився категорично проти переговорів з Путіним: "Одна з речей, яку я кажу людям: "Скільки Америки, Норвегії або Великобританії ви готові втратити, щоб говорити про мир? Я сумніваюся, що Америка поступиться хоч дюймом, а Британія тим більше". Тому, знаєте, з Україною все точно так само. Якщо ми поступимося дюймом зараз, вони повернуться через три роки, п'ять років, і будуть наполягати на більшому — як вони зробили це з Кримом", — підсумував Піннер.

Детальніше про британського військовослужбовця

Шон Піннер з Бедфордширу перебував у регулярних українських військах, які обороняли Маріуполь під час повномасштабного вторгнення. Він потрапив у полон приблизно в червні минулого року.

Британського військовослужбовця відправили в "ДНР". На території псевдоресупубліки так званий "суд" засудив Піннера і ще двох іноземних бійців, які перебували в ЗСУ, до смертної кари.

У вересні 2022 року Україна обміняла 215 українських захисників на Медведчука і 55 російських солдатів. Сюди увійшли і полонені іноземці.

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