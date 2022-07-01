Ще один засуджений британець не подав апеляцію.

Марокканець і британець, які служать в ЗСУ, засуджені підтримуваним Росією сепаратистським судом так званої "ДНР" до смертної кари за боротьбу за Україну, оскаржили свої вироки.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на росЗМІ.

"Суд" "ДНР" отримав апеляції від адвокатів Брахіма Саадуна і Шона Піннера. Інший засуджений британець, Ейден Еслін, ще не подав апеляцію.

Минулого місяця всі троє були засуджені до смертної кари за "найманську діяльність" у війні за Україну проти Росії і підтримуваних Росією сил, що західні політики назвали показовим процесом.

Родичі британців і марокканця відзначають, що вони були покликані воювати на боці української армії, а значить, не найманці, а солдати, які підпадають під захист Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Скарги будуть розглянуті не більше ніж протягом двох місяців. Зокрема, Піннер просив замінити його вирок довічним ув'язненням.

В оновленому Кримінальному кодексі "ДНР" говориться, що смертна кара в невизнаній республіці почне застосовуватися з 2025 року.

У четвер Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) заявив, що видав розпорядження Росії, щоб гарантувати, що двом британцям не загрожує смертна кара. Росія, чий парламент минулого місяця прийняв закон про виключення її з-під юрисдикції ЄСПЛ, заявила, що не пов'язана цією постановою і що це питання знаходиться в руках ДНР.

Як писав УНІАН, 9 червня російські державні ЗМІ повідомили, що двоє британських громадян, 28-річний Ейден Аслін і 48-річний Шон Піннер, постали перед судом на підконтрольній Росії території в Донецьку, де їх визнали винними в найманстві і здійсненні дій, спрямованих на захоплення влади і повалення так званого конституційного ладу невизнаної псевдореспубліки "ДНР".

Згідно з повідомленнями, вони були засуджені до смертної кари разом з громадянином Марокко Сааудуном Брахімом.

Вас також можуть зацікавити новини: