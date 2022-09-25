Під час голосування на "референдумі", окупанти моніторять кількість чоловічого населення для подальшої мобілізації до лав "ДНР".

Мешканців тимчасово окупованої території Донеччини шляхом залякування та поквартирного обходу примушують віддавати голоси на "референдумі".

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Псевдореферендум не оминув і тимчасово окуповану територію Донеччини. Так само жителів тимчасово окупованої території шляхом залякування, поквартирного обходу також примушують, в буквальному сенсі цього слова, віддавати свої голоси на цьому фейковому "референдумі", - акцентував Кириленко.

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За його словами, окупанти також використовують голосування на "референдумі" для того, щоб дізнатись кількість чоловічого населення тимчасово окупованої території Донецької області з метою їх подальшої мобілізації до лав "ДНР".

"Звичайно так саме проходить і вже оголошена диктатором (Путіним - УНІАН) мобілізація… Є інформація, за оперативними даними, що одразу також йде моніторинг по чоловічому населенню - хто лишився, для того, щоб їх також долучати до лав так званої "ДНР", - зазначив Кириленко.

Він додав, що відповідними органами України були прийняті всі міри для того, щоб ворог не отримав жодних даних з української виборчої системи.

"Я знаю, що великий осяг роботи був проведений спецслужбами і регіональними органами головним управліннями Служби безпеки у Донецькій і Луганській областях, щоб всі електронні вигляди цих списків виборців були відповідним чином заблоковані. Але ворог розуміє, що навіть якось підвести до того, щоб навіть скласти вигляд якоїсь законності або дотримання норм голосування – це просто нереально в тих умовах, яких вони проводяться. І тим більше ворог розуміє, що люди навіть яких залякують, вони не йдуть на цей крок. Я впевнений, що люди все розуміють, і чекають на деокупацію як Донеччини, так і тієї частини України, яка є наразі тимчасово окупованою", - підкреслив Кириленко.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти запланували 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Міжнародна спільнота засудила ці наміри Кремля. Зокрема, країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що запровадять санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Україна скликає термінове засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй через псевдореферендуми. В МЗС України наголошують, що РФ треба притягнути до відповідальності за спроби змінити міжнародно визнані кордони України.

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