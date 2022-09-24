Російські окупанти обстріляли території трьох громад у Сумській області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Есманська громада: за день прилетіло 5 мін від росіян. Шалигинська громада: майже о 14.00 був обстріл з РСЗВ - 6 прильотів", - зазначив він.
Крім того, щодо Середино-Будської громади голова ОВА повідомив, що з 15:30 ворог здійснив артобстріл міста Середина-Буда - 5 прильотів.
"На щастя, без жертв та руйнувань", - додав Живицький.
Як повідомляв УНІАН, за даними Живицького, у Сумській області за добу 23 вересня було зафіксовано майже 140 "прильотів" внаслідок застосування російськими окупантами різних видів озброєння. Російські загарбники відкривали вогонь по чотирьох громадах області: Краснопільська, Білопільська, Середино-Будська та Юнаківська.
За день до цього в результаті обстрілів пошкоджено 20 будинків та 7 автомобілів. Також пошкоджено будівлі двох підприємств, школу, дитсадок та сільський будинок культури.
Крім того, у громадах були пошкоджені лінії електропередач, але згодом електропостачання відновили.