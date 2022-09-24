Обійшлося без жертв та руйнувань.

Російські окупанти обстріляли території трьох громад у Сумській області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Есманська громада: за день прилетіло 5 мін від росіян. Шалигинська громада: майже о 14.00 був обстріл з РСЗВ - 6 прильотів", - зазначив він.

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Крім того, щодо Середино-Будської громади голова ОВА повідомив, що з 15:30 ворог здійснив артобстріл міста Середина-Буда - 5 прильотів.

"На щастя, без жертв та руйнувань", - додав Живицький.

Як повідомляв УНІАН, за даними Живицького, у Сумській області за добу 23 вересня було зафіксовано майже 140 "прильотів" внаслідок застосування російськими окупантами різних видів озброєння. Російські загарбники відкривали вогонь по чотирьох громадах області: Краснопільська, Білопільська, Середино-Будська та Юнаківська.

За день до цього в результаті обстрілів пошкоджено 20 будинків та 7 автомобілів. Також пошкоджено будівлі двох підприємств, школу, дитсадок та сільський будинок культури.

Крім того, у громадах були пошкоджені лінії електропередач, але згодом електропостачання відновили.

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