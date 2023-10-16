Місцевій жительці Херсона за шпигунство на користь російських окупантів загрожує довічне ув'язнення.
Як йдеться у повідомленні СБУ, викрито ще одну агентку РФ, яка допомагала окупантам коригувати російські повітряні атаки на Херсон.
"Встановлено, що після ворожих обстрілів зловмисниця фіксувала місця "прильотів" та їхні наслідки, а потім відправляла відповідний "звіт" агресору", - йдеться у повідомленні.
За цими даними загарбники могли коригувати обстріли по критичній, соціальній та житловій інфраструктурі обласного центру, а також по місцях дислокації українських військ, акцентує СБУ.
"Така "діяльність" зловмисниці дозволяла окупантам наводити вогонь та отримувати результати про можливі ураження", - сказано у повідомленні.
При цьому, для здійснення ударів по місту загарбники використовували реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію та дрони-камікадзе.
Співробітники СБУ встановили особу коригувальниці, розшукали її та затримали у власному помешканні.
Так, за даними слідства, російською агенткою виявилась місцева жителька, яка з червня цього року за власної ініціативи почала працювати на ворога.
"Фігурантка "вийшла" на адміністратора однієї з соцмереж і запропонувала йому свою допомогу у війні проти України. Подальшу комунікацію здійснювали з використанням анонімного чату у месенджері", - йдеться у повідомленні.
Також, під час обшуку за місцем проживання затриманої, виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для листування з агресором.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
"Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення", - заявили в СБУ.
В жовтні на зраді України спіймали ще одну жінку
Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня Служба безпеки України повідомила про викриття ще однієї чиновниці, яка добровільно пішла на співпрацю з РФ на період тимчасової окупації правобережної частини Херсонської області. Після захоплення регіону жінка однією з перших підтримала російських загарбників і запропонувала їм свою допомогу.