Зловмисниця суттєво допомогла окупантам із вбивствами українців.

Місцевій жительці Херсона за шпигунство на користь російських окупантів загрожує довічне ув'язнення.

Як йдеться у повідомленні СБУ, викрито ще одну агентку РФ, яка допомагала окупантам коригувати російські повітряні атаки на Херсон.

"Встановлено, що після ворожих обстрілів зловмисниця фіксувала місця "прильотів" та їхні наслідки, а потім відправляла відповідний "звіт" агресору", - йдеться у повідомленні.

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За цими даними загарбники могли коригувати обстріли по критичній, соціальній та житловій інфраструктурі обласного центру, а також по місцях дислокації українських військ, акцентує СБУ.

"Така "діяльність" зловмисниці дозволяла окупантам наводити вогонь та отримувати результати про можливі ураження", - сказано у повідомленні.

При цьому, для здійснення ударів по місту загарбники використовували реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію та дрони-камікадзе.

Співробітники СБУ встановили особу коригувальниці, розшукали її та затримали у власному помешканні.

Так, за даними слідства, російською агенткою виявилась місцева жителька, яка з червня цього року за власної ініціативи почала працювати на ворога.

"Фігурантка "вийшла" на адміністратора однієї з соцмереж і запропонувала йому свою допомогу у війні проти України. Подальшу комунікацію здійснювали з використанням анонімного чату у месенджері", - йдеться у повідомленні.

Також, під час обшуку за місцем проживання затриманої, виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для листування з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

"Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення", - заявили в СБУ.

В жовтні на зраді України спіймали ще одну жінку

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня Служба безпеки України повідомила про викриття ще однієї чиновниці, яка добровільно пішла на співпрацю з РФ на період тимчасової окупації правобережної частини Херсонської області. Після захоплення регіону жінка однією з перших підтримала російських загарбників і запропонувала їм свою допомогу.

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