Російські війська вкотре обстріляли Бериславський район Херсонської області. Попередньо, атаку здійснено керованими авіабомбами.

Війська РФ вдень вдарили по Бериславському району Херсонщини, внаслідок одна людина загинула, щодо інших потерпілих інформація наразі ще уточнюється.

Про це повідомила Facebook Херсонська обласна прокуратура, зазначивши, що один зі снарядів поцілив поблизу житлового будинку. У цей час на балконі перебувала жінка, яка отримала осколкові поранення несумісні з життям.

"14 жовтня близько 16:00 російські війська вкотре обстріляли Бериславський район Херсонської області. Один зі снарядів поцілив поблизу житлового будинку. У цей час на балконі перебувала жінка, яка отримала осколкові поранення несумісні із життям", - інформують у прокуратурі.

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Наразі прокурори та слідчі поліції проводять першочергові слідчі дії та документують наслідки збройної агресії РФ. Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

При цьому, ще одна жінка загинула унаслідок ранкового авіаудару по цьому ж району.

"За даними слідства, 14 жовтня близько 6:00 російські війська вкотре обстріляли Бериславський район Херсонської області. Попередньо, атаку здійснено керованими авіабомбами. Ворог поцілив у приватний будинок. Під його завалами загинула 60- річна жінка. Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Ситуація на Херсонщині

13 жовтня 2023 року на правобережній Херсонщині через удари окупантів загинули двоє осіб, ще 6 дістали поранення, серед них – дитина. Були зруйновані десятки житлових будинків, лікарня та інші соціальні об’єкти.

За даними очільника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, за добу противник здійснив 100 обстрілів, випустивши 553 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, СПГ, авіації та БПЛА. Зокрема, по Херсону ворог випустив 49 снарядів.

Добу перед тим, 11 жовтня, противник здійснив 98 обстрілів регіону, випустивши 500 снарядів з різного виду зброї. Тоді російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, будівлю навчального закладу у Бериславському районі, територію кладовища у Херсонському районі. В той день через російську агресію на Херсонщині дістали поранення чотири людини.

Перед тим російські військові скинули вибухівку на поминальну процесію на околиці Херсона. Зокрема, ворог з дрона атакував похорон на кладовищі, поціливши у ритуальний транспорт. Кілька людей отримали поранення, одна людина була у важкому стані.

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