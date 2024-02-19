Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко звернув увагу на те, що Данія має ізраїльську техніку та ту, що містить швейцарські компоненти, а ці країни блокують передачу озброєння Україні.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко назвав заяву Данії про передачу всієї своєї артилерії Україні пафосною і водночас дуже цікавою.

Так він прокоменутвав відповідну заяву, зроблену премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен. "Це дуже цікава заява. Тому що єдина артсистема, яку може передати нам Данія, це САУ "Цезар". І вони нам її вже передали. Всі інші артсистеми у них ізраїльського виробництва. Наприклад, самохідна артилерійська установка ATMOS 155 калібру. Але відомо, що Ізраїль блокує передачу своєї військової техніки Україні. Крім того, у цієї техніки також є мікрочіпи, мікроелементи виробництва компанії Швейцарії. Швейцарія також займає цікаву нейтральну позицію щодо війни в Україні і не передає, блокує передачу нам техніки та озброєння", - зазначив він.

Тому , за словами Коваленка, заява Фредеріксен "дійсно дуже пафосна, дуже цікава".

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"Але мені більш цікаво як її реалізують у Данії", - підкреслив анатлітик.

18 лютого під час виступу на 7-му Українському ланчі в Мюнхені премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна вирішила передати Україні всю свою артиллерію. Вона також закликала інші європейські країни послідувати прикладу Данії та передати передати Україні свої засоби ППО та боєприпаси, оскільки вона зараз потребує їх більше.

Фредеріксен зауважиал, що в Європі є військове обладнання, це питання не лише виробництва.