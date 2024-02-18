Фредеріксен зауважила, що в Європі є військове обладнання, яке не використовується, і його варто передати Україні.

Данія вирішила передати Україні всю свою артиллерію. Таку заяву зробила премʼєр-міністр країни Метте Фредеріксен.

Як пише "Укрінформ", про це вона сказала під час виступу на 7-му Українському ланчі в Мюнхені. Фредеріксен також закликала інші європейські країни передати Україні свої засоби ППО та боєприпаси, оскільки вона зараз потребує їх більше.

За словами премʼєр-міністра Данії, лідери країн Європи часто кажуть про проблеми з виробництвом зброї, називаючи їх причиною, що не дозволяє збільшити постачання допомоги Україні. Зараз вони відкривають нові оборонні підприємства на перспективу.

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"Але Україна у нас просить боєприпаси і артилерію зараз. Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. Тому вибачте, друзі, в Європі є військове обладнання, це питання не лише виробництва. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо. Їх треба передати Україні", – наголосила чиновниця.

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Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, коментуючи майбутню передачу Україні літаків F-16, заявив, що їх може бути більше, ніж очікується: "Буде 24 винищувачі, можливо, більше, але не менше… Ми працюємо разом із данцями та іншими", – сказав він.

Водночас президент Чехії Петр Павел повідомив, що країна знайшла за кордоном джерела сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну за лічені тижні. Йдеться про півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 тисяч одиниць калібру 122 міліметри.

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