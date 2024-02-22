З початку повномасштабної війни ця країна надала Україні вже понад 100 мільйонів доларів допомоги.

Нова Зеландія виділить новий пакет допомоги для України вартістю 25,9 млн доларів.

"Ця війна призвела до жахливих людських жертв, заподіяла величезні страждання і суттєво вплинула на регіональну та глобальну стабільність. Саме тому Нова Зеландія залишається відданою підтримці України. Ця підтримка в розмірі 25,9 мільйона доларів збільшить загальну суму допомоги, обіцяної Новою Зеландією за останні два роки, до більш ніж 100 мільйонів доларів", - заявив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс, якого цитує прес-служба уряду Нової Зеландії.

Як вказується, цей пакет допомоги включає:

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6,5 млн доларів Міжнародному фонду України, що перебуває під управлінням Великої Британії, для закупівлі зброї та боєприпасів для України;

7 млн доларів у вигляді гуманітарної допомоги для підтримки українців, які постраждали від війни, включно з тими, кого перемістили в сусідні країни;

3 млн доларів США в Цільовий фонд Світового банку з надання допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні.

Міністр оборони Нової Зеландії Джудіт Коллінз розкрила, що протягом останніх двох років військові країни перебували в Європі та Великій Британії, працюючи над підтримкою України.

"Уряд з радістю повідомляє, що значуще, помітне і заслуговуюче на довіру розгортання кваліфікованого персоналу Збройних сил Нової Зеландії на підтримку України буде продовжено до червня 2025 року. До 97 військовослужбовців ЗС НЗ продовжуватимуть навчати українських солдатів, а також надавати розвідувальну, зв'язкову і логістичну підтримку", - зазначила Коллінз.

Війна в Україні - допомога Україні

Як підрахував Інститут вивчення війни, Україна від початку повномасштабної війни загалом отримала від країн Північної Америки, Європи та Азії допомогу у розмірі понад 178 млрд доларів.

У Пентагоні заявляли, що якщо США не погодять продовження допомоги Україні на більш ніж 60 млрд євро, Київ постане перед вибором, за які населені пункти боротися з огляду на наявні ресурси.

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