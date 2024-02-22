Нова Зеландія виділить новий пакет допомоги для України вартістю 25,9 млн доларів.
"Ця війна призвела до жахливих людських жертв, заподіяла величезні страждання і суттєво вплинула на регіональну та глобальну стабільність. Саме тому Нова Зеландія залишається відданою підтримці України. Ця підтримка в розмірі 25,9 мільйона доларів збільшить загальну суму допомоги, обіцяної Новою Зеландією за останні два роки, до більш ніж 100 мільйонів доларів", - заявив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс, якого цитує прес-служба уряду Нової Зеландії.
Як вказується, цей пакет допомоги включає:
- 6,5 млн доларів Міжнародному фонду України, що перебуває під управлінням Великої Британії, для закупівлі зброї та боєприпасів для України;
- 7 млн доларів у вигляді гуманітарної допомоги для підтримки українців, які постраждали від війни, включно з тими, кого перемістили в сусідні країни;
- 3 млн доларів США в Цільовий фонд Світового банку з надання допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні.
Міністр оборони Нової Зеландії Джудіт Коллінз розкрила, що протягом останніх двох років військові країни перебували в Європі та Великій Британії, працюючи над підтримкою України.
"Уряд з радістю повідомляє, що значуще, помітне і заслуговуюче на довіру розгортання кваліфікованого персоналу Збройних сил Нової Зеландії на підтримку України буде продовжено до червня 2025 року. До 97 військовослужбовців ЗС НЗ продовжуватимуть навчати українських солдатів, а також надавати розвідувальну, зв'язкову і логістичну підтримку", - зазначила Коллінз.
Війна в Україні - допомога Україні
Як підрахував Інститут вивчення війни, Україна від початку повномасштабної війни загалом отримала від країн Північної Америки, Європи та Азії допомогу у розмірі понад 178 млрд доларів.
У Пентагоні заявляли, що якщо США не погодять продовження допомоги Україні на більш ніж 60 млрд євро, Київ постане перед вибором, за які населені пункти боротися з огляду на наявні ресурси.