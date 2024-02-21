Без рішення Сенату Україна не отримає критично важливі пакети допомоги, наголошують посадовці відомства.

Якщо США не погодять продовження допомоги Україні на більш ніж 60 млрд євро, Київ постане перед вибором, за які населені пункти боротися з огляду на наявні ресурси.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу. Вона наголосила, що без рішення Сенату Україна не отримає критично важливі пакети допомоги.

"Послухайте, якщо ми не отримаємо більше - якщо ми не отримаємо необхідне фінансування від Сенату - ми не зможемо надати ці критично важливі пакети, і Україні доведеться зробити вибір і прийняти рішення про те, які міста, які селища вони можуть утримувати з тим, що у них є і які партнери можуть продовжувати постачати їх", - сказала Сінгх.

На її думку, вихід Сил оборони з Авдіївки був стратегічним. Україна пішла на цей крок, щоб зберегти свою артилерію та боєприпаси.

"Я б вас направила до українців. Я впевнена, що вони не збираються розкривати вам свої бойові плани, але вони безперечно знаходяться на передовій, борючись кожен божий день за кожен дюйм території. Але я не можу говорити про кожне конкретне місто", - зазначила Сінгх.

При цьому посадовиця відмовилась називати населені пункти, які можуть опинитися під загрозою після виведення ЗСУ з Авдіївки.

Окупація Авдіївки - що відбувається на фронті

Як повідомляв УНІАН, за даними іноземних медіа, після захоплення зруйнованої Авдіївки російські загарбники можуть атакувати Покровськ, великий логістичний центр української армії в Донецькій області.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов на тлі виведення українських сил з Авдіївки визнав важку ситуацію на фронті. Втім, він зазначив, що на порозі третього року повномасштабної війни у Росії теж є проблеми.

Боєць "Легіону Свободи" Максим Морозов розповів, що росіяни не можуть зруйнувати українську оборону на захід від Авдіївки за 48 годин.

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