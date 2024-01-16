За словами Столтенберга, зараз Альянс нарощує виробництво зброї.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив абсолютну впевненість у продовженні підтримки України з боку союзників по Альянсу. Він наголосив, що допомога Києву – це не благодійність, а інвестиція в загальну безпеку.

"Ми повинні їх підтримувати, і я також абсолютно впевнений, що союзники з НАТО продовжать надавати підтримку, тому що підтримка України – це не благодійність. Підтримка України – це інвестиції в нашу власну безпеку, тому союзники надали безпрецедентну підтримку", – заявив він на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За словами Столтенберга, зараз Альянс нарощує виробництво зброї. Він також нагадав про угоду щодо придбання майже тисячі ракет для комплексів Patriot, "що є одним із прикладів того, як союзники активізуються, щоб поповнити власні запаси та мати можливість підтримувати Україну в майбутньому".

Відео дня

Допомога Україні: останні новини від партнерів

Президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд заявила, що Швейцарія виділяє 1,5 мільярдів франків на підтримку України на період 2025-2028 років.

Латвія надасть Україні новий пакет допомоги. Про це повідомив президент країни Едгарс Рінкевичс під час візиту до Києва 11 січня. За його словами, туди увійдуть гаубиці, боєприпаси, протитанкову зброю, гелікоптери, дрони, пристрої зв'язку та екіпірування.

Вас також можуть зацікавити новини: