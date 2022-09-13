На все ще окупованій території Луганської області люди вивішують українські прапори, чекаючи звільнення. Водночас росіяни навіть не намагаються їх зняти, усвідомлюючи неминучість деокупації.
Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі каналу FreeДом.
На думку експерта, зараз Росія переживає кадровий голод. Охочих воювати з кожним днем стає менше, якк і шляхів виправити ситуацію.
"На сьогодні російська армія фактично вичерпала ті можливості, які їй давало поповнення за рахунок охочих повоювати. Охочих повоювати стає все менше. У підтвердження своїх слів можу нагадати, що сьогодні надійшла інформація, що Путін нібито доручив олігархам формувати приватні військові компанії, які потім повинні влитися в загальні лави російських окупаційних військ на території України", - зазначив Жданов.
Він нагадав, що Росія формувала 50 добровольчих батальйонів для війни в Україні. Однак останнім часом Росія про них не згадує. Як зазначає Жданов, є підстави вважати, що цей проект розвалено.
Кадрові проблеми й змусили росіян відступати з Луганщини. За даними Жданова, російський гарнізон відступив, зокрема, зі Сватового.
"Зі Сватового гарнізон знявся, той невеликий, який був. Колаборанти знялися. До 20 автомобілів викрали у мирних жителів. Усі стоять у чергі в Станиці Луганській на перетин кордону з Росією. У Старобільську пакують речі", - констатував Жданов.
Як повідомляв УНІАН, Генштаб заявляв, що в результаті успішного контрнаступу українських військ на Харківському напрямку російські окупанти покидають свої позиції та тікають з награбованим вглиб тимчасово зайнятих територій або в Росію. Зокрема, зі Сватового окупанти тікали на "Камазах" та броньованих "Тиграх".
Вчора в ГШ заявили, що російські окупанти в Сватовому Луганської області у паніці зібрали речі та втекли через контрнаступ Збройних Сил України, який насувається в область. Загарбники також евакуювали свої родини.