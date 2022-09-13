Жданов відповів, чому росіяни тікають з Луганщини / фото Міноборони РФ

На все ще окупованій території Луганської області люди вивішують українські прапори, чекаючи звільнення. Водночас росіяни навіть не намагаються їх зняти, усвідомлюючи неминучість деокупації. 

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі каналу FreeДом.

На думку експерта, зараз Росія переживає кадровий голод. Охочих воювати з кожним днем стає менше, якк і шляхів виправити ситуацію.

"На сьогодні російська армія фактично вичерпала ті можливості, які їй давало поповнення за рахунок охочих повоювати. Охочих повоювати стає все менше. У підтвердження своїх слів можу нагадати, що сьогодні надійшла інформація, що Путін нібито доручив олігархам формувати приватні військові компанії, які потім повинні влитися в загальні лави російських окупаційних військ на території України", - зазначив Жданов.

Він нагадав, що Росія формувала 50 добровольчих батальйонів для війни в Україні. Однак останнім часом Росія про них не згадує. Як зазначає Жданов, є підстави вважати, що цей проект розвалено.

Кадрові проблеми й змусили росіян відступати з Луганщини. За даними Жданова, російський гарнізон відступив, зокрема, зі Сватового.

"Зі Сватового гарнізон знявся, той невеликий, який був. Колаборанти знялися. До 20 автомобілів викрали у мирних жителів. Усі стоять у чергі в Станиці Луганській на перетин кордону з Росією. У Старобільську пакують речі", - констатував Жданов.

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Як повідомляв УНІАН, Генштаб заявляв, що в результаті успішного контрнаступу українських військ на Харківському напрямку російські окупанти покидають свої позиції та тікають з награбованим вглиб тимчасово зайнятих територій або в Росію. Зокрема, зі Сватового окупанти тікали на "Камазах" та броньованих "Тиграх".

Вчора в ГШ заявили, що російські окупанти в Сватовому Луганської області у паніці зібрали речі та втекли через контрнаступ Збройних Сил України, який насувається в область. Загарбники також евакуювали свої родини.

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