У місті залишилися тільки "представники народної міліції" з числа місцевих жителів.

Російські окупанти в Сватовому Луганської області у паніці зібрали речі та втекли через контрнаступ Збройних Сил України, який насувається в область.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ на ранок 12 вересня.

У ході відступу російські війська поспіхом збирають речі, евакуйовують сім'ї та тікають з позицій углиб тимчасово окупованих територій.

Відео дня

"В Луганській області російські військові з родинами залишили місто Сватове, залишилися тільки військовослужбовці так званої "народної міліції" з числа місцевих жителів", - йдеться у зведенні.

Як зазначають в Генштабі, росіяни вивозять награбоване у місцевих жителів майно та транспортні засоби із населених пунктів Великий Бурлук та Дворічна у Харківській області.

Як повідомляв УНІАН, вчора Генштаб повідомляв, що в результаті успішного контрнаступу українських військ на Харківському напрямку російські окупанти покидають свої позиції та тікають з награбованим вглиб тимчасово зайнятих територій або в Росію. Зокрема, зі Сватового окупанти тікали на "Камазах" та броньованих "Тиграх".

Вас також можуть зацікавити новини: