Очільник ОВА анонсував гарні новини для Сватівського району.

Український прапор встановили над селом Куземівка Луганської області.

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Прапор встановили на одній з вишок деокупованого села. Куземівка розташована за 25 кілометрів від окупованого міста Сватове.

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"Село Куземівка Сватівського району. Ранок 12 вересня 2022 року. Сватівщина чекає", - написав Гайдай, натякнувши на початок деокупації району.

Як повідомляв УНІАН, вчора Генштаб повідомляв, що в результаті успішного контрнаступу українських військ на Харківському напрямку російські окупанти покидають свої позиції та тікають з награбованим вглиб тимчасово зайнятих територій або в Росію. Зокрема, зі Сватового окупанти тікали на "Камазах" та броньованих "Тиграх".

Сьогодні в ГШ заявили, що російські окупанти в Сватовому Луганської області у паніці зібрали речі та втекли через контрнаступ Збройних Сил України, який насувається в область. Загарбники також евакуювали свої родини.

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