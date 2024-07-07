Ще одна атака була на нафтобазу "Роснефть-Кубаньнєфтєпродукт".

Добу в Росії не могли погасити пожежу на території нафтобази "Лукойл-Югнєфтєпродукт", яка виникла в результаті роботи дронів СБУ.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело. Джерело зазначило, що вчора росіяни весь день не могли загасити масштабну пожежу, яка виникла в результаті нічної атаки дронів на нафтобазу біля станиці Павлівська Краснодарського краю. Після двох вибухів розпочалася масштабна пожежа на двох резервуарах з нафтопродуктами.

Джерело зазначило, що була і друга атака дронами СБУ, яка призвела до вибухів на території нафтобази "Роснефть-Кубаньнєфтєпродукт" в станиці Ленінградська. За даними супутникових знімків, пошкоджено не менше трьох резервуарів з паливом.

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"СБУ й надалі запроваджуватиме дронові економічні санкції проти об‘єктів, які забезпечують пальним російські війська в Україні. Правила прості: працюєте на ВПК - чекайте на вибухову "бавовну"", - наголосило поінформоване джерело.

Удари по російських НПЗ

6 липня було дві атаки на Краснодарський край РФ. В результаті атаки дронів було пошкоджено вишку зв'язку, а також виникла пожежа на двох нафтобазах.

РосЗМІ повідомляли, що після падіння фрагментів БПЛА на нафтобазі "ЛУКОЙЛа" сталося загоряння резервуарів зі зберігання палива. У станиці Ленінградській унаслідок атаки БПЛА також загорівся резервуар із паливом.

Днем раніше БПЛА атакували місто Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї, було порушено роботу енергопідстанції, що живить значну частину цього населеного пункту . Як відомо, саме звідти армія РФ регулярно запускає по Україні дрони-камікадзе.

24 червня президент Володимир Зеленський повідомляв, що в Росії вже уражено понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів, нафтобаз.

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